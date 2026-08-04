Центр світу? Це мій вибір!

Текст, виголошений у Дрогобичі під час дискусії „Café Європа / малі центри світу: уява помежевості”, публікуємо як відлуння ШульцФесту ‘26

Питання про центр світу видавалось мені давно розв’язаним. Довідався про це від Льоні Ґольберґа, який сказав: „Навіть йолоп знає, що центр світу є у Дрогобичі. Хіба що цей йолоп з Чернівців!” У цьому твердженні немає поділу на малий, середній чи великий центри світу. Є лиш один, єдиний!

Власне кажучи, на цьому міг би й закінчити, але у пропонованому дискурсі хочу нагадати дещо інше – що існують наші власні, особисті центри світу, які відрізняються від тих, що їх оголошено офіційними центрами світу.

Покличусь на мій нещодавній досвід. Два місяці тому я був у Венеції. Це місце є центром глобального світу мистецтва. Венеційська Бієнале – найважливіша подія у світі, пов’язана з візуальним мистецтвом. Подібно як Венеційський фестиваль архітектури чи Венеційський міжнародний кінофестиваль, це одна з найголовніших подій у цій царині. У Венеції відбувається чимало інших культурних проєктів, що керуються амбіціями визначати глобальні тенденції у світі мистецтва.

На початку травня мені випала нагода побачити Венеційську Бієнале перед її офіційним відкриттям. Це були два виняткові дні – з усього світу сюди з’їжджаються куратори виставок, журналісти, колекціонери, інвестори, художники, директори музеїв та галерей. Натовпи, тисячі, а точніше десятки тисяч впливових людей у ​​мистецтві, медіа, політиці та фінансах, які щодня вирішують, що буде виставлятися, що вважатиметься добрим чи навіть найкращим у мистецтві, і, що суттєво, що буде придбано найважливішими колекціями світу.

Я усвідомив, що Венеційська Бієнале перетворилася на комерційний чемпіонат світу з мистецтва. Країни змагаються, аби привернути до себе увагу. Багаті диктатури, такі як Саудівська Аравія, скуповують майданчики, наймають мистців та просувають себе у Венеції як меценатів сучасного мистецтва. Цьогорічна присутність Росії спричинила величезну напруженість, а навіть авантюру. Певною мірою це стосувалося й Ізраїлю.

Ця грандіозна подія нічого мені не дала. Хоча, можливо, щось все-таки дала. Я побачив дійство, яке в моєму сприйманні зводиться до слів: гроші, політика, декаданс, ярмарок марнославства. Саме це запропонував мені великий центр глобального світу у травні 2026 року – коли триває російська агресія проти України, коли світ живе у страху війни, боїться того, що принесе штучний інтелект, світ, у якому відроджуються панування сили й зневаги до людської свободи. У цьому глобальному центрі світу я не знайшов нічого, що може бути істотним для мене. Більше не поїду на Венеційську Бієнале. Це не мій центр світу.

Є важливіші для мене місця – невеликі, окремі, приватні. Мої власні центри світу. У цих місцях зустрічаю важливих для мене людей, слухаю їх, розмовляю з ними, сперечаюся, сміюся з ними, сумую з ними, радію. І знаю, що ми поважно думаємо про світ – той найближчий, і той дальший.

Таким місцем упродовж близько двадцяти років є для мене Дрогобич. Завдяки Шульцові, завдяки дрогобичанам, котрі плекають пам’ять про цього великого мистця, завдяки письменникам й художникам з України, Польщі та світу, котрі прибувають сюди з тих самих причин, що і я.

До Венеції більше не поїду. Дрогобич залишається для мене центром світу. Моїм. Власним. Згідно з моїм вибором. Завжди повертатимусь до нього.

Переклад з польської: Віра Меньок

Світлини: Ігор Фецяк

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