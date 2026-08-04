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Війна. Серпень 2026 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Серпень 2026 року
Вівторок, Серпень 4, 2026 - 11:15
До теми
Музейне відлуння
У серпні Музеї Соломії Крушельницької та Станіслава Людкевича запрошують на понад 15 подій, які відкриватимуть українську музичну спадщину через концерти, тематичні екскурсії, лекції, виставки та незвичні музейні формати.
01.08.26
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Штука
Простір живих емоцій
Гомін Центр (вул. Ярославенка, 30) у серпні запланував 12 мистецьких подій: від камерних концертів і творчих майстеркласів та уроків тактичної медицини до глибоких розмов про мистецтво й майбутнє.
01.08.26
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Штука
Музика глибокого літа
Серпень у Львівському органному залі обіцяє бути насиченим і незабутнім – 47 подій: від масштабних симфонічних концертів і світових премʼєр до затишних вечорів при свічках та розслаблених ланч-концертів.
01.08.26
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Штука
Пастки пам'яті та межі автобіографічного часу
Олег Яськів
Розмова про концепції часу довкола текстів Кшиштофа Помяна “Порядок часу” та Клаудії Гаммонд “Викривлений час”.
01.08.26
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Дискурси
Хто тобі сказав
Олена Роман
Боже запитання «Хто тобі сказав, що…?» звернене до кожної людини. Адже будь-яке бачення світу починається зі слова, якому людина повірила.
31.07.26
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Дискурси
Світло здатне вдарити
Михайло Сеньків
Слово просвічене світлом, виростає понад своє значення. Слово стає концентрованим світлом, сліпучим променем. Слово, закуте в панцир духовного захисту, посилюється та трансформується у вістря активного опору.
31.07.26
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Штука
Українські студії: новий виклик
Дмитро ШЕРЕНГОВСЬКИЙ
Структурні зміни мають зробити Україну не тимчасовим об’єктом співчуття чи зацікавлення, а повноцінною частиною глобального інтелектуального простору.
31.07.26
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Галичина
Дякую відважним скульпторам
Тарас Прохасько
Мені показала мене Ганна Друль. Найвищого рівня погляд у сутність світу, не знати нам для чого сотвореного. Дякуючи їй, я розумію, як є складений...
30.07.26
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Дискурси