Президентка Єврокомісії надіслала листа прем'єру Іспанії через міґраційну кризу в Сеуті.

Урсула фон дер Ляєн закликала до спільних дій задля зміцнення зовнішніх кордонів Євроунії.

 

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до спільних дій задля зміцнення зовнішніх кордонів Європейської Унії. Відповідна заява міститься у її листі до прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Лист був спричинений масовим напливом нелегальних міґрантів до іспанського міста-анклаву Сеути, який розташований на африканському узбережжі Гібралтарської протоки і межує з Марокко.

 

«Цей інцидент чітко засвідчив, що нам потрібно зробити більше для додаткового зміцнення наших кордонів у критичних точках – як за рахунок пильнішого контролю, так і шляхом встановлення фізичних загороджень там, де це необхідно», – написала фон дер Ляєн. При цьому вона наголосила, що «захист усіх наших зовнішніх кордонів є загальною європейською відповідальністю».

 

Водночас фон дер Ляєн високо оцінила вжиті урядом Іспанії «додаткові стримуючі заходи» щодо запобігання нелегальному в'їзду міґрантів. Вона подякувала Санчесу за дії з урегулювання кризи.

 

У вівторок, 4 серпня, має відбутися екстрене засідання міністрів внутрішніх справ країн – членів Євроунії для обговорення ситуації у Сеуті.

 

Нагадаємо, що минулого тижня десятки тисяч людей нелегально прорвалися морем або сушею з Марокко до Сеути, населення якої становить близько 85 тисяч. За приблизними підрахунками, до іспанського анклаву потрапило близько 50 тисяч осіб. Уряд у Мадриді вперше з 2021 року відрядив до Сеути військовиків, щоб вони підтримували порядок.

 

04.08.2026

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