1623-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. та 136 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Орел, Міллєрово, Донецьк, Чауда, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (86%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1068 із 1254 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

357,8% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

144,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1531,7% артилерійських систем (з них 12,0% за минулий тиждень),

178,4% РСЗВ (з них 2,4% за минулий тиждень),

109,3% засобів ППО (з них 1,2% за минулий тиждень),

35,1% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 258 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10712 дронів-камікадзе та здійснив 3251 обстріл населених пунктів та позицій наших військ. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління БпЛА, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення із противником, агресор завдав одного авіаудару, скинув одну авіабомбу, здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця та в бік населених пунктів Ізбицьке, Лиман, Волохівка, Паламарівка. На Куп’янському напрямку відбулися дві атаки ворога у районі Петропавлівки та в бік Шийківки. На Лиманському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районі Зарічного та в бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та Діброва. На Слов’янському напрямку противник штурмував 22 рази у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки й Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Федорівки Другої та в бік Юрківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Нове Шахове, Шевченко, Матяшеве, Василівка, Мирне, Новопідгородне. На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік населеного пункту Калинівське. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Цвіткове, Чарівне та у районі Залізничного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі населеного пункту Плавні та у бік Новояковлівки. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1240 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 55 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, п’ять засобів протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1792 безпілотні літальні апарати, 379 одиниць автомобільної та одну важку вогнеметну систему.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська повторюють окремі аспекти своєї кампанії з повітряного перекриття бойового простору, що проводилася влітку-восени 2025 року і створила передумови для наступу наприкінці 2025 року поблизу Покровська та Гуляйполя, з метою підготовки до наступальних операцій проти «фортечного поясу» в Донецькій області.

• Головною метою цієї поточної російської кампанії проти «фортечного поясу» – як і попередніх – є ізоляція українських військ, які його захищають, від стабільного логістичного забезпечення.

• Ця поточна російська кампанія має на меті сформувати ситуацію на полі бою напередодні запланованих російських наступальних операцій проти Слов’янська та Краматорська в майбутньому, хоча російські війська, ймовірно, не зможуть швидко просунутися до цих міст або через них у найближчій перспективі.

• Здається, що у цій своїй кампанії 2026 року російські війська більшою мірою покладаються на удари плануючими бомбами, ніж у кампаніях 2025-го.

• 3 серпня президент України Володимир Зеленський оголосив про чергові кадрові зміни в уряді та службах безпеки України.