Вартість перевезення нафти з Росії до Індії морем зросла на 50%.

Це, зокрема, пов’язано з атаками українських дронів на танкери в Чорному морі.

Вартість морського перевезення російської нафти Urals зі західних портів Росії до Індії зросла приблизно на 50% порівняно з серединою липня. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з покликом на інформацію від нафтотрейдерів. За їхніми словами, зростання транспортних витрат пов'язане з загальним подорожчанням морських перевезень, а також нестачею суден, готових заходити в російські порти через зростання ризиків атак безпілотників.

Попри це Росія розраховує збільшити експорт нафти з західних портів у серпні завдяки сталому попиту з боку азійських покупців. При цьому, як зазначають співрозмовники Reuters, дефіцит доступного флоту може обмежити реалізацію цих планів.

За даними агенції, серія атак українських безпілотників на танкери в Чорному морі в липні призвела до тимчасового призупинення помпування нафти в порту Новоросійська і на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Посилення ризиків змусило багатьох судновласників відмовитися від заходів у Чорноморський регіон, що ускладнило пошук суден та призвело до затримок постачання.

За оцінками учасників ринку, вартість перевезення партії нафти обсягом близько 100 тисяч тонн на танкері класу Aframax з Приморська до Індії зросла приблизно до 13 мільйонів доларів проти 8–9 мільйонів доларів у середині липня. Перевезення партії нафти обсягом близько 140 тисяч тонн з Новоросійська до Індії на танкері класу Suezmax, за словами трейдерів, подорожчало приблизно до 15 мільйонів доларів зі 10 мільйонів доларів двома тижнями раніше.