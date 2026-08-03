Екскандидат у президенти Росії Борис Надєждін емігрував до Франції.

На президентських виборах 2024 року він був єдиним антивоєнним кандидатом.

 

 

Російський політик Борис Надєждін емігрував з Росії до Франції. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на допис політика у соцмережах.

 

У своєму Telegram-каналі Надєждін опублікував відео, на якому стоїть на тлі Ейфелевої вежі в Парижі. «Є хороші новини: я живий і на волі. На жаль, наразі не в Росії. Тепер треба оглядітися, зрозуміти, як жити далі. Пізніше напишу про свої плани», – каже Надєждін.

 

У коментарі «Медузі» політик підтвердив, що перебуває в Парижі й поки що розбирається «в побутових проблемах».

 

Колишній головний редактор радіостанції «Эхо Москвы» Алєксєй Вєнєдіктов у коментарі на Facebook висловив припущення, що дозвіл на виїзд Бориса Надєждіна «пробив» заступник голови адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко. Свого часу ці два політики мали доволі тісні стосунки.

 

Нагадаємо, що Борис Надєждін балотувався на президентську посаду на виборах 2024 року. Він був єдиним антивоєнним кандидатом, і в багатьох регіонах Росії до його штабів шикувалися черги з людей, які хотіли залишити підпис на його підтримку. Однак у результаті ЦВК РФ не допустила Надєждіна до участі у виборах. Йому відмовили в реєстрації, пославшись на неприпустимо високий відсоток похибок у зібраних підписах.

 

У 2026 році Надєждін планував взяти участь у парламентських виборах. Проте 10 липня міністерство юстиції Росії оголосило Надєждіна «іноагентом». Через три дні на нього склали протокол про демонстрацію «екстремістської символіки» через посилання на відео з фотографією Алєксєя Навального. Суд оштрафував його на тисячу рублів.

 

03.08.2026

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