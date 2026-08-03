В Угорщині через обміління Дунаю зупинили енергоблок АЕС «Пакш».

Станція може повністю припинити роботу.

У неділю, другого серпня, в Угорщині було зупинено один з енергоблоків АЕС «Пакш». Це довелося зробити в зв'язку зі зниженням рівня води в Дунаї. До обміління річки призвела засуха, спричинена тривалою спекою у значній частині Європи. Про це повідомив угорський інформаційний портал hvg з покликом на пост у прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра на його офіційній сторінці у Facebook.

Після цього в роботі залишиться другий енергоблок, який функціонуватиме на 50% потужності. Утім, як повідомили в пресслужбі АЕС, його можуть зупинити «у разі подальшого зниження рівня води», і тоді виробництво електроенергії на станції повністю припиниться.

Дирекція АЕС «Пакш» звернулася до населення з проханням «найближчим часом намагатися знижувати споживання електроенергії, особливо в період вечірнього пікового попиту з 17:00 до 22:00».

Керівництво станції також запевнило, що зупинка та подальший перезапуск блоків є «рутинним завданням», а ризик, пов'язаний з цим процесом, незначний. «Зупинка АЕС “Пакш” не означає збільшення ризиків для безпеки. Зупинка та перезапуск блоків є рутинним завданням для бригади атомної електростанції, цей процес виконується щороку під час планового щорічного технічного обслуговування, і за всю історію електростанції його проводили приблизно 160 разів», – заявив у коментарі для преси керівник відділу комунікацій АЕС Антал Ковач (Kovács Antal).

Він запевнив, що АЕС повністю готова до роботи за умов повної зупинки. «Навіть якщо екстремально низький рівень води збережеться протягом кількох тижнів, енергоблоки підтримуватимуться у безпечному стані», – зазначив Ковач.