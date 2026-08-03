1622-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 181 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Донецьк, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 163 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (90%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1058 із 1249 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

357,7% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

144,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1529,9% артилерійських систем (з них 12,1% за минулий тиждень),

178,0% РСЗВ (з них 2,3% за минулий тиждень),

109,0% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

35,1% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень. Учора противник здійснив 94 авіаційні удари, скинувши 296 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10573 дрони-камікадзе та здійснив 3336 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 — із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА, вісім гармат, сім районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один з реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Гоптівка, Нестерне, Покаляне, Анискине, Лиман, Стариця. На Куп’янському напрямку відбулося сім атак ворога в бік Ківшарівки, Кутьківки та Радьківки. На Лиманському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману, Ставок, Діброви та в районах населених пунктів Новоселівка, Озерне й Зарічне. На Слов’янському напрямку противник штурмував 17 разів у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку противник здійснив одну наступальну дію у напрямку Юрківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Шахове та у бік населених пунктів Довга Балка, Нове Шахове, Павлівка, Вільне, Кучерів Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Василівка, Світле, Гуліве, Новопідгородне, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 15 атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Добропілля, Гірке, Чарівне, Новоселівка, Староукраїнка. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Степового. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1390 осіб. Також знешкоджено один танк, п’ять бойових броньованих машин, 80 артилерійських систем, вісім реактивних систем залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1657 безпілотних літальних апаратів, 485 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 1 серпня в центрі Москви вибухнув саморобний вибуховий пристрій, можливо, це було спрямовано проти командувача повітряно-космічних сил Росії генерал-полковника Чайки. На момент написання цієї статті невідомо, чи він загинув або отримав поранення в результаті вибуху.

• Російські війська використовують нові літаючі боєприпаси «Бандероль» з реактивним двигуном та безпілотники «Герань-4» у своїх ударах по інфраструктурі чорноморських портів та залізничній інфраструктурі України.

• Нещодавно українські війська завдали ударів по кількох нафтопереробних заводах, стратегічній базі бомбардувальників та складу компанії «Wildberries» у Росії.