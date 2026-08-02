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Олег Мінько «Біль» (1968)
Олег Мінько «Біль» (1968)
Неділя, Серпень 2, 2026 - 22:15
До теми
Музейне відлуння
У серпні Музеї Соломії Крушельницької та Станіслава Людкевича запрошують на понад 15 подій, які відкриватимуть українську музичну спадщину через концерти, тематичні екскурсії, лекції, виставки та незвичні музейні формати.
01.08.26
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Штука
Простір живих емоцій
Гомін Центр (вул. Ярославенка, 30) у серпні запланував 12 мистецьких подій: від камерних концертів і творчих майстеркласів та уроків тактичної медицини до глибоких розмов про мистецтво й майбутнє.
01.08.26
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Штука
Музика глибокого літа
Серпень у Львівському органному залі обіцяє бути насиченим і незабутнім – 47 подій: від масштабних симфонічних концертів і світових премʼєр до затишних вечорів при свічках та розслаблених ланч-концертів.
01.08.26
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Штука
Хто тобі сказав
Олена Роман
Боже запитання «Хто тобі сказав, що…?» звернене до кожної людини. Адже будь-яке бачення світу починається зі слова, якому людина повірила.
31.07.26
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Дискурси
Світло здатне вдарити
Михайло Сеньків
Слово просвічене світлом, виростає понад своє значення. Слово стає концентрованим світлом, сліпучим променем. Слово, закуте в панцир духовного захисту, посилюється та трансформується у вістря активного опору.
31.07.26
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Штука
Дякую відважним скульпторам
Тарас Прохасько
Мені показала мене Ганна Друль. Найвищого рівня погляд у сутність світу, не знати нам для чого сотвореного. Дякуючи їй, я розумію, як є складений...
30.07.26
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Дискурси
Пам’яті хорунжого Данила Богаченка (1894–1919)
Андрій Бойда
Крупинки інформації про стрільця родом з Отинії, могила якого на військовому меморіалі УСС і УГА на Янівському цвинтарі
30.07.26
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Минуле
10 причин відвідати BestsellerFest у Львові
Галина Гузьо
Найбільший літній книжковий фестиваль України BestsellerFest. Триденне свято авторів, видавців та читачів: зустрічі із понад 200 авторами, блогерами та експертами, 120 найрізноманітніших подій, книжки від 50 видавництв на ярмарку.
30.07.26
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Штука