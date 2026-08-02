США планують найближчим часом домогтися відновлення перемовин  України й Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про намагання Вашінґтона «зблизити червоні лінії» України й Росії.

 

 

Вашінґтон має намір найближчим часом докласти зусиль для поновлення мирних перемовин між Україною та Росією для закінчення війни. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

 

«У найближчі кілька тижнів ви побачите зусилля, спрямовані на те, щоб зрозуміти, чи можемо ми відновити переговори обох сторін. Але ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить поважні червоні лінії, і поки ми не зблизимо ці лінії, ми не досягнемо нічого. І президент [США Дональд Трамп] сказав своїй команді: “Якщо ви бачите можливість стати силою, яка надасть якогось імпульсу мирним перемовнам, зробімо це”», – розповів держсекретар США.

 

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США наприкінці липня заявив: «Щодня ми просимо зупинити цю війну... домовитися про припинення вогню на якийсь час і дати можливість дипломатам провести переговори. Але Путін не хоче цього. Тож це його проблема».

 

Останні переговори Росії та України за посередництва США відбулися в Женеві 17 та 18 лютого. Ще один раунд мав пройти в Абу-Дабі на початку березня, але зустріч не відбулася через початок війни в Перські затоці.

02.08.2026

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