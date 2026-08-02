1621-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 133 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Донецьк, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль» та дронів інших типів (82%)на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1018 із 1215 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

357,7% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

144,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1527,3% артилерійських систем (з них 11,8% за минулий тиждень),

177,3% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

108,7% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

35,1% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 31 ракети та 91 авіаційного удару, під час яких скинув 298 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 083 дрони-камікадзе та здійснили 3343 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Зелений Гай Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління безпілотних літальних апаратів та один командно-спостережний пункт. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Водночас агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 12 керованих авіабомб та здійснив 61 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 21 атаку противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Дігтярного, Ізбицького та Козачої Лопані, а також у напрямках Волохівки, Радьківки та Іващиного. На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 16 разів атакували в районах Лимана, Діброви, Озерного та Новомихайлівки, а також у напрямках Дробишевого, Новосергіївки, Андріївки, Шийківки та Новоселівки. На Слов’янському напрямку противник здійснив 18 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Привільне та Юрківка. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Райського, Русиного Яру та Степанівки. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 27 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Родинського та Котлиного, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Шевченка, Новогришиного, Гулівого та Удачного. На Олександрівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Мирне та Рибне. На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Залізничного та Гіркого, а також у напрямках Чарівного, Воздвижівки та Цвіткового. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1500 осіб. Також знешкоджено 10 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, вісім реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, дві ракети, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1788 безпілотних літальних апаратів, 456 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Темпи наступу російських військ в Україні залишаються низькими через два з половиною місяці після початку російського наступу «Весна-Літо 2026», який не приніс жодних оперативно значущих успіхів.

• За повідомленнями, у липні російські війська зазнали найвищих втрат за весь 2026 рік, сплачуючи дедалі вищу ціну при відсутності істотного прискорення темпів наступу – незважаючи на спроби Кремля за допомогою когнітивної війни заперечити цей факт.

• Кремль відчайдушно намагається приховати повільні темпи наступу в Україні за допомогою перебільшених заяв про просування, але навіть заявлені Москвою темпи наступу становлять швидкість лише близько пішої ходи.

• Російські війська продовжували використовувати нестачу в Україні перехоплювальних ракет «Патріот», завдавши в ніч з 31 липня на 1 серпня чергову серію масштабних ударів балістичними ракетами та безпілотниками по Україні, націлених переважно на Київську область.

• У липні 2026 року російські війська запустили рекордну кількість ракет по Україні – зокрема, випустивши більше ракет, ніж вони виробляють за місяць, і все частіше використовуючи ракети «С-400» та «Циркон», щоб компенсувати нестачу запасів балістичних ракет.

• 31 липня та 1 серпня українські війська продовжили кампанію ударів на великі відстані по російській нафтовій та бензиновій інфраструктурі на території Росії.

• За повідомленнями, російські війська посилюють інтенсивність ударів безпілотниками та плануючими бомбами по українській паливно-енергетичній інфраструктурі, зокрема по автозаправних станціях.

• Російські війська дедалі частіше націлюють удари на українські цивільні логістичні центри та склади