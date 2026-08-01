Міґранти, які прорвалися до іспанської Сеути цофаються назад до Мароко.

Іспанський уряд звинуватив у прориві кордону злочинні угруповання, які скористалися рішенням Верховного суду Іспанії.

З близько 50 тисяч нелегальних міґрантів, які з Мароко потрапили до іспанського анклаву Сеута 37 вже повернулися назад. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Іспанська влада наголошує, що до вечора п’ятниці більшість мігрантів покинули Сеуту й повернулися до Марокко.

Водночас інші країни-члени Європейської Унії висловили стурбованість таким неконтрольованим напливом нелегалів на європейську територію. Після попереджень кількох країн про те, що під загрозою перебуває Шенґенська угода, яка забезпечує прозорість європейських кордонів, Італія заявила про призупинення дії шенґенського режиму з Іспанією. Щоправда Італія не має спільного кордону з Іспанією, але це рішення торкнеться тих, хто подорожує між двома країнами літаком або морським транспортом.

Тим часом Франція заявила, що готова допомогти Іспанії впоратися з напливом міґрантів до Сеути. Емманюель Макрон доручив посилити прикордонний контроль на кордоні з Іспанією. «Франція висловлює готовність підтримати іспанську владу будь-якою допомогою, яка може знадобитися», – заявив помічник Макрона, маючи на увазі ресурси прикордонного відомства Євроунії, Frontex.

МВС Іспанії заявило, що з вечора четверга до Сеути прорвалися, перепливши море, близько 50 тисяч осіб, переважно молодих чоловіків. Влада самої Сеути оцінила чисельність іноземців у 60 тисяч. Іспанське населення міста-анклаву площею 18 квадратних кілометрів, становить близько 80 тисяч.

З марокканського боку до кордону, який і без того добре укріплений сталевими парканами та колючим дротом, стягнуто підрозділи штурмової поліції. Вона відганяє натовп сльозогінним газом і водометами.

У п’ятницю, 31 липня, до Сеути прибув прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Місцеві мешканці зустріли його гучними криками протесту та образами. Він заявив, що масовий прорив іноземців до анклаву є порушенням територіального суверенітету Іспанії, і додав, що висилка тих, хто потрапив до Сеути нелегально, відбудеться швидко, а Марокко співпрацює в цьому з владою анклаву.

Як припускають експерти, причиною такого масового прориву кордону стало рішення Верховного суду Іспанії, який у липні постановив, що влада анклаву не може автоматично повертати до Марокко тих, хто проник до Сеути та Мелільї (ще одного іспанського анклаву на узбережжі Африки) морем. Прем’єр Санчес заявив, що рішенням Верховного суду Іспанії скористалися злочинні угруповання, які поширили чутки, що завдяки цьому рішенню вдасться залишитися на іспанській території. Хоча насправді, за твердженням Санчеса, рішення суду аж ніяк не перешкоджає висиланню іноземців, які потрапили до анклаву нелегальним шляхом.