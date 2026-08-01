FIFA відмовилася від планів продажу прав на Чемпіонат світу.

Це відбулося на тлі погрози бойкотів футбольних турнірів з боку національних і регіональних асоціацій.

Міжнародна федерація футболу (FIFA) відмовилася від планів на продаж частини прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву президента федерації Джанні Інфантіно. Його заява пролунала після різкої критики та загрози бойкоту з боку Спілки європейських футбольних асоціацій (UEFA).

«Уважно вислухавши всі точки зору, ми зрозуміли, що цей проєкт призвів до розбіжностей, які – незалежно від рівня підтримки – перестали відповідати спочатку поставленій меті. Наша мета завжди полягала і полягатиме в об'єднанні та розвитку», – заявив Інфантіно.

Він запевнив, що «робота над цією пропозицією не триватиме», а також заявив про намір найближчим часом провести зустріч із усіма зацікавленими сторонами, керуючись «спільним інтересом до нашого виду спорту та прагненням до подальшого розвитку футболу всюди».

Нагадаємо, що на початку цього тижня FIFA на чолі з Інфантіно оприлюднила план залучення приватних інвесторів до фінансування турнірів усіх рівнів і надіслала всім 211 національним футбольним федераціям листа, в якому вимагала до 19 вересня відреагувати на цю пропозицію. Як запевняє керівництво FIFA, прихід інвесторів забезпечить кожній національній федерації додаткове фінансування 40 млн доларів. Передбачалося, що залученням інвесторів у новій схемі займатиметься інвестиційна фірма Thrive Capital, заснована Джошуа Кушнером, рідним братом зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Проте 30 липня UEFA і всі усі 55 національних асоціацій які входять в європейську футбольну спілку заявили про намір бойкотувати усі турніри FIFA, якщо Інфантіно реалізує свій план. «Ніхто не має морального права продавати те, що перебуває у нього лише на відповідальному зберіганні, заради майбутніх поколінь», – заявили в UEFA.

До європейської критики приєдналася і CONCACAF – конфедерація, яка відповідає за розвиток футболу в Північній та Центральній Америці та країнах Карибського басейну (до неї входять 41-на футбольна федерація).