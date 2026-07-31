Усе летить

Василь МАХНО

 

Надходить серпень. Пролітають гуси.

Джмелі серпневі чорні, як індуси.

Тримається зішитий краєвид

за смужку берега і за пшеничні стерні.

спекотні дні, розжарені й нестерпні,

самотні дні –  на милицях кривих.

 

У кожен рік, коли в повітрі серпень,

коли повітря, як джинса, протерте,

коли достигнуть яблуко і слива –

доводиться помітити, що так

проторохтить із космосу тартак

і пролетить метеоритна злива.

 

Мабуть, це вміння слухати синкопи.

Тютюн сушити, як старий рукопис.

Триматись за одвірок. Пити чай.

І споглядати: як усе спливає –

ніхто нічого більше не чекає:

мовчить фейсбук і миготливий чат.

 

Баклан на палі зиркає вбік косо.

Він теж серпневий і також філософ.

Він бачить берег й рибні косяки.

Я підглядаю за усім тремтливим –

від першого рядка до звуку зливи,

від океану до гнізда ріки.

 

Мабуть, у серпні череда сповільнень,

як вичавлений пресом жир олійний,

:ув бурштині, живиці, у смолі, –

як споглядання, коли щось відходить,

як жовте листя  дім  собі городить,

прищеплене тяжінням  до землі.

 

Так непомітно сходяться спокуси.

Так ґелґотять над головою гуси.

Стерня їжачиться й врізаються плуги.

Так пахнуть зела. Так усе минає

за сьорбанням борщу, горнятком чаю,

хлебтанням тиші... –

й пошуком снаги.

 

Просидівши до змроку на веранді,

побачиш світляків пузаті яті

зникаючі, як зник з абетки  ять.

Лови, тепло! Читай в нічному небі

метеоритів написи серпневі.

Бо все летить.

Бо всі кудись летять.

 

01.08.2026

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