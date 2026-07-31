Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Ганна Друль «Лиця» (2003)
Ганна Друль «Лиця» (2003)
П'ятниця, Липень 31, 2026 - 16:30
До теми
Світло здатне вдарити
Михайло Сеньків
Слово просвічене світлом, виростає понад своє значення. Слово стає концентрованим світлом, сліпучим променем. Слово, закуте в панцир духовного захисту, посилюється та трансформується у вістря активного опору.
31.07.26
|
|
Штука
10 причин відвідати BestsellerFest у Львові
Галина Гузьо
Найбільший літній книжковий фестиваль України BestsellerFest. Триденне свято авторів, видавців та читачів: зустрічі із понад 200 авторами, блогерами та експертами, 120 найрізноманітніших подій, книжки від 50 видавництв на ярмарку.
30.07.26
|
|
Штука
Польща і Україна: корені нинішнього конфлікту
Тарас Кузьо
Історичний спір жоден з урядів так і не зумів знешкодити, і тепер його втягують у механізм європейської інтеграції України.
30.07.26
|
|
Дискурси
Ілюзія любові до ближнього
Христина Дрогомирецька
Фройдівське гальмування лібідо та лаканівський символічний порядок – не для забезпечення справжньої емпатії. У культурі любов до ближнього – маска, щит, витворені через страх зіткнутись з Реальним.
29.07.26
|
|
Штука
Café Європа / малі центри світу: уява помежевості
Збіґнєв Бенедиктович
"Батьківщиною для мене є мова, цією мовою я мріяв. Це не тільки внутрішня батьківщина, не лише країна мрій. Де б ти не був, там і буде твій центр світу".
29.07.26
|
|
Дискурси
Не спіши
Майкл Мишкало
Література – та, яку читають і перечитують для себе, яка вчить, ставить перед тобою мільйони питань, рятує в хвилини туги і відчаю – нікуди не зникла, живе для свого читача
28.07.26
|
|
Дискурси
Між відставками, зустрічами і блокадами
Юрко ТИМЧУК
«Перезавантаження» і «двіжуха» вже використовувалися в політичному лексиконі, але тепер ці терміни зліпилися докупи. Огляд подій тижня
28.07.26
|
|
Україна
Озброєні красою: IX Bouquet Kyiv Stage
13–16 серпня 2026 року в столичному заповіднику Софії Київській відбудеться дев’ятий щорічний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Наскрізна тема — «Озброєні красою».
27.07.26
|
|
Штука