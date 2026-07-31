Ганна Друль «Лиця» (2003) 

Café Європа / малі центри світу: уява помежевості

Збіґнєв Бенедиктович

"Батьківщиною для мене є мова, цією мовою я мріяв. Це не тільки внутрішня батьківщина, не лише країна мрій. Де б ти не був, там і буде твій центр світу".