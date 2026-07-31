До іспанського анклаву Сеута прорвалося майже 50 тисяч міґрантів з Африки.

Уряду довелося звернутися по допомогу до армії.

 

 

Міністерство внутрішніх справ Іспанії підрахувало, що за добу в Сеуту з Марокко прорвалося майже 50 тисяч міґрантів., що дозволяє говорити про одну з найбільших міґраційних криз в історії іспанського анклаву. Про це повідомив телеканал Euronews.

 

Масовий приплив людей повністю перевершив можливості іспанської влади та гуманітарних організацій, які працюють в анклаві з населенням лише близько 83 тисяч осіб. Повідомляється, що у Сеуті спалахують заворушення.

 

Криза загострилася протягом четверга та в ніч на п'ятницю, 31 липня. За попередніми даними, щонайменше 19 мігрантів загинули, намагаючись дістатися до іспанської території. Телеоператори зафіксували тисячі людей, які перетинають кордон. Багато з них йдуть уздовж хвилеломів, що відокремлюють Марокко від Сеути. Серед прибулих переважають молоді чоловіки, але є й сім'ї з жінками та дітьми.

 

На цьому тлі голова уряду Іспанії Педро Санчес залучив на допомогу армію. А згодом і сам прибув до Сеути разом із міністром внутрішніх справ Фернандо Ґранде-Марласка (Fernando Grande-Marlaska). У п'ятницю іспанські військовослужбовці почали допомагати у поверненні сотень міґрантів назад до Марокко.

 

Сеута – суверенна територія Іспанії відокремлена від материкової частини країни морем. Хоча ця територія формально й входить до Шенґенської зони, проте на практиці при в'їзді зі Сеути до материкової Іспанії проводиться перевірка документів, тобто безперешкодно на європейський материк міґранти зі Сеути потрапити не зможуть.

31.07.2026

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