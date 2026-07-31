UEFA погрожує бойкотом турнірів FIFA у разі приватизації Чемпіонату світу.

Напередодні президент FIFA Джанні Інфантіно озвучив плани продати частину прав на ЧС приватним інвесторам.

 

 

Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) погрожує піти на максимальну ескалацію у протистоянні з президентом Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джанні Інфантіно. На екстреному засіданні всіх 55 національних футбольних асоціацій Європи, у четвер, 30 липня, було ухвалено рішення бойкотувати усі турніри FIFA у тому випадку, якщо Інфантіно продавить свій план: продати частину прав на ЧС приватним інвесторам.  Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

«UEFA і всі 55 асоціацій, які входять до неї, виступають єдиним фронтом. Ми одностайно і беззастережно відкидаємо пропозицію FIFA передати приватним інвесторам частки в правах власності на Чемпіонат світу та інші турніри FIFA. До чемпіонату світу не можна ставитися як до інвестиційного товару. Він – один із найбільших скарбів футболу, його створювали покоління гравців, збірних та вболівальників на всіх континентах. Навіть жодну частинку його не можна віддавати приватним інвесторам. Чемпіонат світу не продається», – йдеться в заяві спілки.

 

В UEFA додали, що збірні братимуть участь у турнірах тільки в тому випадку, якщо «пропозиція буде повністю відкликана», а також «будуть надані гарантії, які юридично зобов'яжуть організацію більше ніколи не допускати приватних власників до управління FIFA або її турнірами». Якщо ж Джанні Інфантіно не відповість на ультиматум UEFA, то бойкот може розпочатися вже у жовтні, коли заплановано ігри плей-офф відбірного турніру до Чемпіонату світу серед жінок.

 

Після заяви UEFA надійшла ще одна заява від CONCACAF, яка керує футболом у Північній та Центральній Америці та приймала цьогорічний Чемпіонат світу, в якій заявила, що 41 член організації відхилив пропозиції Інфантіно. Президентка CONCACAF Деббі Хьюїтт (Debbie Hewitt) є теж віцепрезиденткою FIFA. Вона виступила проти цього плану на екстреному засіданні UEFA у четвер. Футбольна асоціація заявила, що вона «пліч-о-пліч з нашими європейськими колегами» з цього питання.

 

Нагадаємо, що цього тижня FIFA на чолі з Інфантіно оприлюднила план залучення приватних інвесторів до фінансування турнірів усіх рівнів і надіслала всім 211 національним футбольним федераціям листа, в якому вимагала до 19 вересня відреагувати на цю пропозицію. Як запевняє керівництво FIFA, прихід інвесторів забезпечить кожній національній федерації додаткове фінансування 40 млн доларів. Передбачається, що залученням інвесторів у новій схемі займатиметься інвестиційна фірма Thrive Capital, заснована Джошуа Кушнером, рідним братом зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

31.07.2026

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