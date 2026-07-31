Росіян і білорусів не допустили до наступного ЧС з хокею.

Чемпіонат світу 2027 року відбудеться в Німеччині.

Ні російські, ні білоруські хокеїсти не потраплять на наступний Чемпіонат світу з хокею з шайбою, який відбудеться в Німеччині. Про це повідомив німецький новинний телеканал N-TV з покликом на у пресреліз, оприлюднений в четвер, 30 липня, на офіційному сайті Міжнародної федерації хокею на льоду (International Ice Hockey Federation – IIHF).

У пресрелізі зазначається, що Рада IIHF повторно розглянула звернення російської та білоруської хокейних федерацій про допуск їхніх команд до чемпіонатів світу з хокею з шайбою серед чоловіків та жінок, а також до молодіжних та юніорських світових змагань. Під час засідання рада IIHF окремо проаналізувала можливість участі збірних Росії та Білорусі у кожному турнірі. Згідно з рішенням ради, російська і білоруська збірні не будуть допущена до всіх перерахованих змагань сезону 2026-2027 років «через сумніви щодо безпеки та охорони правопорядку, що зберігаються». Питання про допуск Росії до жіночого чемпіонату буде повторно розглянуто радою IIHF у листопаді 2026 року «з урахуванням обставин та оцінки ризиків, що діютимуь на той момент», йдеться в пресрелізі.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків пройде у Німеччині з 14 до 30 травня 2027 року на стадіонах Мангайма та Дюссельдорфа. Хокейні команди Росії та Білорусі відсторонені від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022 році. Таким чином Росія пропустить уже шостий поспіль ЧС із хокею.