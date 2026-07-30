1619-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 255 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Орел, Курськ, Донецьк, Гвардійське. За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (77%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 986 із 1190 запущених по Україні БпЛА (разом – 83%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

357,7% танків (з них 0,87% за минулий тиждень),

144,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1522,4% артилерійських систем (з них 10,4% за минулий тиждень),

176,2% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

108,4% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

35,1% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 83 ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8980 дронів-камікадзе та здійснив 2941 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 39 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА, три райони зосередження живої сили, сім пунктів управління та ще один важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення із противником, агресор завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку, за уточненою ініормацією, противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Копанки та в бік населених пунктів Охрімівка, Радьківка й Хатнє. На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак ворога у бік Тищенківки й Радьківки. На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Діброва, Ставки, Лиман, Дробишеве, Озерне та в районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Новоселівка. На Слов’янському напрямку противник штурмував 22 рази у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Рай-Олександрівки й Миколаївки. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах населених пунктів Федорівка Друга, Никифорівка та Тихонівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 45 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки, Довгої Балки, Вільного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Мирне, Муравка, Новопавлівка, Новий Донбас, Матяшеве. На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки в напрямку Калинівського та в районі Першотравневого. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Гірке, Цвіткове та Чарівне. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Білогір’я та Щербаків. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1340 осіб. Також знешкоджено один танк, сім бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони, 55 ракет, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1525 безпілотних літальних апаратів, 413 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 29 на 30 липня російські війська здійснили серію масштабних ударів по Україні, під час яких було задіяно особливо велику кількість ракет і які мали на меті скористатися нестачею в Україні засобів перехоплення балістичних ракет.

• Російські ракетні удари були спрямовані на велику територію глибокого тилу України та призвели до значних жертв серед цивільного населення.

• Російські війська продовжують збільшувати кількість ракет, одночасно зменшуючи кількість безпілотників в ударних комплектах, ймовірно, щоб скористатися нестачею в України засобів перехоплення балістичних ракет, тоді як рівень перехоплення безпілотників Україною залишається високим.

• Росія також вперше з літа 2025 року застосувала принаймні одну балістичну ракету північнокорейського виробництва після повідомлень про нещодавні поставки північнокорейських ракет до Росії.

• Під час масштабних ракетних ударів Росії по західній Україні в ніч з 29 на 30 липня на сході Польщі впала, ймовірно, російська крилата ракета Х-101.

• Вторгнення російських ракет і безпілотників на територію НАТО під час російських ударів по Україні, судячи з усього, є ризиком, який Кремль готовий прийняти.

• Українські збройні сили намагаються допомогти НАТО захищати його повітряний простір і територію під час масштабних російських ракетних і безпілотних ударів, які загрожують членам НАТО.

• Триваюча кампанія ударів України по складах «Wildberries» (найближчого російського аналога «Amazon») по всій Росії завдає значних збитків роздрібним продавцям і споживачам цієї компанії.

• Російська влада, судячи з усього, зосереджується на розв'язанні проблем із постачанням «Wildberries», що зачіпають пересічних росіян, а не на більш нагальній проблемі захисту тилу Росії від українських ударів.

• Нещодавно призначений головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий, очоливши Збройні Сили України, починає вносити кадрові зміни.

• У Міністерстві оборони України та уряді тривають кадрові перестановки.