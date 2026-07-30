Російська ракета вбила у Львові 35-річного чоловіка.

Внаслідок російського ракетного удару по Львову під ранок 30 липня загинув цивільний працівник поліції Львівської області Володимир Шандра. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку. Про це повідомили в поліції Львівщини.

Загиблий працював інспектором І категорії відділу служби "102" Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції Львівщини.

Російська ракета влучила у будинок, де перебував чоловік. Його тіло з-під завалів деблокували рятувальники. Володимиру Шандрі було 35 років. У нього залишилися батьки та сестра.

Росія атакувала Львів крилатими ракетами над ранок 30 липня. Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 04:12 через загрозу ракетного удару, а близько 04:45 у місті пролунали вибухи.

За словами міського голови Андрія Садового, окупанти випустили по Львову 22 крилаті ракети. Більшість із них сили протиповітряної оборони збили, однак були й прямі влучання.

Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. В одній із багатоповерхівок ракета влучила безпосередньо в будинок, через що частину конструкцій доведеться демонтувати. Загалом пошкоджено 21 житловий будинок, а також два дитячі садки та школу.

Відомо на зараз, що кількість постраждалих зросла до 34 людей. Станом на вечір семеро постраждалих залишаються в лікарнях. Найстаршій постраждалій — 93 роки, наймолодшому хлопчику — 6 років, у нього перелом ноги, черепно-мозкова трама та числені забої. Завали на місці влучань продовжують розбирати.

Тим часом міська влада впродовж дня розгорнула роботу виїзних ЦНАПів. "500 мешканців отримали консультації. 32 людям місто надало тимчасовий прихисток, щоби вони мали де переночувати найближчої ночі. Надалі вони отримуватимуть щомісячну компенсацію на оренду житла, аж доки їхні домівки не будуть відновлені. Також на місці можна оформити компенсації за вибиті вікна та двері", - повідомив міський голова Львова Андрій Садовий і окремо подякував львівським готелям, які "вкотре безкоштовно прихистили людей".