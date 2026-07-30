Грузія відмовила у міжнародному захисті 17-м українцям.

Вони вже рік проживають у пивниці на КПП на кордоні.

 

 

Грузинська влада відмовилася надавати міжнародний захист 17-ьом громадянам України, які вже близько року мешкають у пивниці на КПП «Даріалі». Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny з покликом на слова адвокатки Ціали Ратіані.

 

Близько трьох тижнів тому представники влади Грузії провели з українцями інтерв'ю та прийняли їхні заяви на отримання захисту. Проте Департамент міграції МВС Грузії відмовив у наданні такого захисту. Це рішення представники українців безуспішно намагалися оскаржили в суді.



«Служба державної безпеки, контррозвідка, вважала, що це недоцільно, що вони становлять небезпеку для Грузії. Ми не можемо дізнатися, чому вони так вирішили – це державна таємниця, тільки суддя може ознайомитися», — розповіла Ратіані. За її словами, 17 заявників досі перебувають у тій же пивниці на КПП, де вони провели минулий рік.



З початку російського повномасштабного вторгнення Грузія часто використовувалася громадянами України як транзитний маршрут для виїзду з Росії до Європи. Крім того, іноді російська влада підвозила до кордону з Грузією громадян України, які видворялися, і Грузія приймала їх, часом навіть без документів. Проте влітку 2025 року грузинська влада раптом припинила приймати українців, які не мали необхідного набору документів. Росія їх теж не приймає назад.

30.07.2026

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