Польща і Україна: корені нинішнього конфлікту

Польща була одним із найважливіших стратегічних союзників України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році – транзитним хабом для зброї, домом для мільйонів біженців і одним із найгучніших європейських голосів, що вимагали озброїти Київ. І все ж стосунки раз у раз натикаються на ту саму перешкоду: історичний спір, що сягає корінням у 1943 рік, який жоден з урядів так і не зумів знешкодити і який тепер безпосередньо втягують у механізм європейської інтеграції України.

Тарас Кузьо – професор міжнародних відносин Національного університету «Києво-Могилянська академія», співредактор книги «Росія і сучасний фашизм: нові погляди на війну Кремля проти України» (Columbia University Press, 2025) та співавтор праці «Війна Росії проти України: чотири корені вторгнення Путіна» (Cambridge University Press, 2026).

Воєнне партнерство з ціною

Матеріальна підтримка Варшавою України була реальною і суттєвою, але не безумовною і не суто альтруїстичною. Пропоновані угоди, за якими Польща модернізує радянські МіГ-29 в обмін на доступ до новіших, бойових технологій України, ілюструють цей дисбаланс: Україна, яка вже почала замінювати радянську спадщину сучасними платформами на кшталт шведського Gripen і французького Rafale, має мало підстав погоджуватися на пониження рівня, замасковане під співпрацю. Угоди, подані як взаємна допомога, іноді при ближчому розгляді виглядають як спроба Польщі отримати вигоду з воєнних інновацій України, пропонуючи натомість, по суті, 40-річний радянський мотлох.

Логіка безпеки в основі цих стосунків, тим не менш, проста: Україна, яка тримає фронт проти Росії, не робить Європі послугу – вона займається власною обороною. Польща, що стоїть на східному фланзі НАТО, має не менше поставлено на кін в українському успіху на полі бою, ніж сам Київ. Саме тому так прикро спостерігати, як ці стосунки дестабілізує конфлікт довкола подій понад вісімдесятирічної давнини, які мали б залишатися предметом уваги істориків, а не політиків.

Корені конфлікту: 8 факторів, які варто врахувати

Те, що відбувалося в регіонах східної Польщі/західної України у 1939–1947 роках, не зводиться лише до вбивств поляків на Волині 1943 року. Є щонайменше кілька глибших питань.

По-перше, ніхто досі не пояснив, чому саме цей злочин – Волинь-1943 – так виокремлюється в польській політиці пам'яті. Це не применшення його важливості, а спроба поставити його в порівняльну перспективу. Нацисти, їхні колаборанти й радянські росіяни також убивали поляків на території, яку Тімоті Снайдер назвав Кривавими землями – Польщі, України та Білорусі.

У 1944 році всього за 7 днів нацистські СС і РОНА (Російська визвольна народна армія, бригада Камінського) вбили 50 тисяч поляків у варшавському районі Воля. Але Воля-1944 не вкорінена в польській свідомості так глибоко, як Волинь-1943. Броніслав Камінський був наполовину поляком!

215 тисяч поляків загинули під час Варшавського повстання, поки радянська армія чекала на східному березі Вісли й не надала жодної допомоги. Загинуло до 18 тисяч партизанів і до 200 тисяч цивільних, а місто було зрівняне із землею.

По-друге, польські історики демонструють двоїстий, "джекіл-і-гайдівський" підхід до власної історії. Виступаючи жертвами німецького, австрійського й російського імперіалізму, вони водночас неохоче визнають колоніальний характер польської політики щодо України. Польща нібито несла "цивілізацію" нецивілізованим народам, що жили на диких землях України.

По-третє, польські націоналісти традиційно заперечували існування українського народу або применшували його, не визнаючи повноцінною нацією. Такою була позиція лідера польських націоналістів Романа Дмовського в міжвоєнну добу. У 2006 році у Варшаві відкрили п'ятиметровий бронзовий пам'ятник Дмовському.

Вулиці, названі на честь Дмовського, є, зокрема, у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані, Гданську, Бидгощі, Ченстохові, Кошаліні, Пйотркуві-Трибунальському, Ломжі, Сталевій-Волі, Коніні, Слупську, Старогарді-Гданському, Пельпліні, Новому Сончі, Кендзежин-Козлі, Сосновці, Тарнові, Тихах, Легниці, Оборниках, Бельсько-Бялій і Марках. 35 кільцевих розв'язок носять його ім'я у Варшаві, Ряшеві, Любліні, Замості, Хелмі, Бялій-Подляській, Седльцях, Закопаному, Зеленій-Гурі, Білостоці, Томашуві-Мазовецькому, Кентшині, Ґрудзьондзі, Остроленці та Замбруві.

Роман Дмовський, засновник Національної демократії (Ендеції) і головний ідеолог сучасного польського інтегрального націоналізму, будував свою політичну програму на досягненні релігійно й етнічно однорідної польської національної держави. Інтегральний націоналізм Дмовського майже не залишав місця для українців та інших національних меншин, а його писання живили вбивче ставлення до українських цивільних з боку польських націоналістичних партизанів у 1940-х роках. Нині цих "проклятих солдатів", як їх називають, у Польщі прославляють як героїв, а Інститут національної пам'яті (IPN) видає про них книжки.

Писання Дмовського про українське (яке він довго називав "руським" або "малоросійським") населення послідовно применшували претензії цього народу на окрему, зрілу державність. У праці "Думки сучасного поляка" він змальовував русинське селянство східної Галичини як пасивне й нерозвинене та критикував поляків за боязку політику "уникнення образи українців за будь-яку ціну".

Він формулював вибір, що стояв перед Польщею, у бінарних термінах: або полонізувати русинів, або змусити їх "заслужити" статус справжньої нації, здатної бути союзником Польщі проти Росії. Національність у схемі Дмовського була тим, що можна надавати чи забирати залежно від польської стратегічної доцільності, а не притаманним фактом.

Пишучи про українське питання, Дмовський стверджував, що "як культурна й історична цілісність Україна не існує", оскільки її складові реґіони мали різну історію, що робило, на його думку, недоречним говорити про єдину українську націю. Він датував "окреме існування українського народу" лише дев'ятнадцятим століттям і описував український національний рух як такий, що існує лише кілька десятиліть – риторичний прийом, поширений у націоналістичній полеміці тієї епохи, покликаний зобразити конкуруючий проєкт націєтворення як штучний, недавній винахід, а не органічну історичну спільноту.

Зневага Дмовського до українців нагадує погляди тодішніх і сучасних російських імперських націоналістів.

Щодо східної Галичини, де етнічні поляки становили меншість, Дмовський наполягав, що українці нездатні до самоорганізації та державного управління. Він доходив висновку, що "польська адміністрація є єдино можливою для нормального розвитку й прогресу" реґіону.

Дмовський також був непримиренним противником української державності в геополітичному вимірі. Він вважав незалежну Україну проєктом, що неминуче потрапить під німецький вплив і тим самим загрожуватиме польській безпеці. Це була одна з головних причин, чому він виступав проти союзу Юзефа Пілсудського 1920 року із Симоном Петлюрою та Українською Народною Республікою проти більшовицької Росії.

Для Дмовського Україна, достатньо сильна, щоб бути незалежною, була Україною, достатньо сильною, щоб становити загрозу Польщі. Україна, надто слабка для незалежності, могла бути просто поглинута чи адмініструватися поляками. У будь-якому разі українському національному самовизначенню не було законного місця в політичній арифметиці Дмовського.

По-четверте, польські історики й політики відмовляються визнавати, що вбивства цивільних чинили обидві сторони – і українці, і поляки. Пол Р. Магочій оцінює кількість загиблих у 50 тисяч поляків і 20 тисяч українців. Дослідження Українського католицького університету задокументувало імена 30 тисяч українців, убитих у 1939–1947 роках.

Польська оцінка у 100 тисяч використовується для обґрунтування твердження про "геноцид" з боку ОУН-УПА. Ця завищена цифра, на жаль, часто цитується західними медіа. Але немає архівних свідчень і наукових досліджень, які підтверджували б цю перебільшену цифру. Більшість західних науковців дають нижчі оцінки; Тімоті Снайдер оцінює кількість загиблих поляків до 60 тисяч.

Польські історики й IPN стверджують, що українців убивали лише в рамках akcje odwetowe (акцій відплати чи помсти). Це ставить польських партизанів на морально вищий щабель, а вбивства українців не розглядаються як злочин рівний вбивствам поляків.

Щоб змінити такий підхід, польським історикам і політикам довелося би подолати свій глибоко вкорінений комплекс віктимізації.

Тому українці обурені польськими вимогами припинити прославляння українських націоналістів. Україна мала би повне моральне право вимагати, щоб поляки так само не прославляли польських націоналістів. Але можна передбачити негативну реакцію у Варшаві, якби Київ запропонував симетрію: Україна більше не вшановуватиме ОУН (Організацію українських націоналістів) та УПА (Українську повстанську армію), а Польща – АК (Армію Крайову).

А що стосовно послідовників Дмовського? Національні збройні сили (Narodowe Siły Zbrojne, NSZ) та їхня бригада "Свентокшиська" довели інтегральний націоналізм Дмовського до його логічної, насильницької крайності. Підрозділи NSZ відігравали провідну роль у вбивствах українців, особливо в етнічно змішаних Холмському та Люблінському регіонах після середини 1944 року.

Найяскравіший задокументований випадок – масакра у Верховині 6 червня 1945 року, коли підрозділ NSZ під командуванням майора Мечислава Паздерського ("Шари") убив 200 українських цивільних – фактично все українське населення села, включно з жінками й дітьми, частину – вогнепальною зброєю, інших – сокирами й сільськогосподарським реманентом.

Є й багато інших прикладів.

Ендрю Фесяк, мій українсько-канадський друг записав спогади свого батька про польських націоналістів на чолі з Юзефом Задзерським ("Волиняк"), якого прославлено в книжці "Wołyniak, legenda prawdziwa", виданій Польським інститутом національної пам'яті у 2015 році. "Волиняк" був членом NOW, військового крила міжвоєнної Національної партії (SN), лояльної Дмовському.

NOW і SN визнавали польський уряд у вигнанні. Одне крило NOW приєдналося до АК, інше утворило NSZ. Партизани "Волиняка" з NSZ убили сотні українських цивільних у селах Добра, Дубча, Вязівниця й Пискоровичі. Подальші вбивства українських цивільних партизанами "Волиняка" відбувалися в селах Волчасте та Рудки. 19 січня 1946 року партизани "Волиняка" напали на Добру, вбивши 33 українців віком від одного до 72 років, а 18 травня 1946 року – на Дубчу, де вбили 18 українців віком від 13 до 68 років.

Ендрю Фесяк в спогадах батька про вбивства українців силами NSZ у Добрій, зазначив, що УПА була єдиною силою, готовою захищати українських селян. Радянські військові частини іґнорували польсько-український конфлікт і не втручалися.

Підпільна газета NSZ "Шанєц" у 1943 році прямо заявила про повоєнне бачення руху: "Ми переконані, що жоден німець чи єврей, жоден українець чи литовець не може бути повноправним громадянином майбутньої польської держави... Євреї, як чужий елемент, безсумнівно ворожий і нездатний до асиміляції, мають бути повністю усунуті".

Українців згадували поряд з євреями, німцями та литовцями як групи, апріорі виключені з повоєнної польської державності. Це було прямим продовженням мети Дмовського щодо однорідної нації, тепер вираженим як програма етнічного вилучення в умовах тотальної війни.

За іронією долі, мету Дмовського – національно однорідну Польщу – здійснив Йосиф Сталін. У 1944–1946 роках, за угодою від 9 вересня 1944 року між УРСР і Польським комітетом національного визволення, приблизно 800 тисяч поляків було переселено з радянської України до Польщі, а близько півмільйона українців – з Польщі до радянської України. Багато з цих переселень відбувалися в примусових і жорстоких умовах.

Частина прихильників Дмовського після 1944–1945 років підтримала польських комуністів – явище, згодом назване "ендокомуною". Ключовою фігурою був Болеслав Пясецький, видатний міжвоєнний прихильник Дмовського, який запропонував, що Ендеція може допомогти новому режиму, забезпечивши підтримку католицьких і націоналістичних кіл. Польський комуністичний лідер Владислав Ґомулка прийняв цю пропозицію, дозволивши йому заснувати газету "Dziś i jutro", а пізніше, 1952 року, Асоціацію PAX – світську католицьку організацію, що стала прихистком для колишніх націоналістів та антикомуністів. Крок Пясецького спонукав інших впливових соратників Дмовського піти тим самим шляхом, найпомітніше – Станіслава Ґрабського, який приєднався до контрольованої комуністами Державної національної ради.

Ідеологічно існував збіг між польським комунізмом і національною демократією Дмовського: антилібералізм, підозра до Заходу, етнонаціоналізм, католицький соціальний консерватизм, а пізніше – антисемітизм. Це проявилося в антисіоністських чистках 1968 року та в Патріотичному русі національного відродження 1980-х під керівництвом Яна Добрачинського.

Мета Дмовського щодо національно однорідної Польщі та тривала претензія польського уряду у вигнанні на східну Галичину й Волинь зіткнулися з претензією ОУН на те, що Волинь і східна Галичина мають належати майбутній незалежній українській державі. У 1943–1944 роках насильство проти польських і українських цивільних вийшло за межі сутичок, що тривали з 1939 року.

По-п'яте, варто проаналізувати, чому саме на Волині вбивства були найжорстокішими. Причина в тому, що це був конфлікт на трьох рівнях – етнічному, релігійному та соціальному.

Етнічний вимір очевидний – поляки проти українців. Але його загострював етнічний склад Волині: 68% українців, 16% поляків і 10% євреїв. Волинь входила до складу Російської імперії з кінця XVIII століття до майже 1921 року.

Релігійний вимір – католики проти православних. Убивствам передувало загострення релігійної напруги у 1938 році, коли польська державна кампанія "ревіндикації" й полонізації знищила від 127 до 150 православних споруд у Холмщині та Підляшші. Історія показує, що релігійні конфлікти завжди призводили до вищого рівня кровопролиття.

Соціальні фактори також важливі для розуміння вбивств на Волині. У 1920-х роках найпопулярнішою політичною силою на Волині була КПЗУ (Комуністична партія Західної України), яку в 1930-х витіснила ОУН. Український дисидент Данило Шумук з Волині пройшов шлях від КПЗУ через УПА до дисидентського руху. Шумук провів 42 роки в польських, нацистських і радянських таборах – зокрема в сумнозвісному польському концтаборі Береза-Картузька, що діяв у 1934–1939 роках і через який пройшло 10 тисяч політв'язнів, здебільшого українців.

На Волині соціальний конфлікт розгортався між численним зубожілим українським селянством і польськими поміщиками та ветеранами, надісланими туди в якості колоністів.

По-шосте, польські історики й політики зациклені на постаті Степана Бандери, не знаючи його реальної історії. Бандера провів 1941–1944 роки в нацистському концтаборі Заксенгаузен, а двоє його братів, Олександр і Василь, загинули в Освенцімі. У його відсутність ОУН(б) очолювали Микола Лебедь і Роман Шухевич. Тому Бандера не міг бути відповідальним за вбивства на Волині. Після звільнення Бандера не повернувся в Україну і жив у Німеччині до свого вбивства КҐБ у 1959 році. Якось Ян Ольшевський (польський прем'єр в 1990-х роках, колишній солдат "Сірих шеренг") зауважив: "На мою думку, якби Бандера міг тоді ухвалювати рішення, то до злочину на Волині, найімовірніше, не дійшло би. Просто він був мислячим політиком, мав велике політичне чуття і розумів, що після Сталінграду і поразки німців результат війни, в принципі, вже відомий, й акт геноциду щодо польського населення міг служити тільки одній стороні – радянській. І однозначно дуже шкодив як польській, так і українській справі. Лише ота третя сторона могла з цього тішитися. Бандера би це зрозумів."

Брак історичних знань проявляється і в польському баченні себе як виключно жертв Другої світової війни. Насправді у нацистських силах у Другій світовій війні служило більше поляків, ніж українців: 500 тисяч поляків і 250 тисяч українців. 6 мільйонів українців служили в радянській армії, а 130 тисяч українців служили в канадських і американських збройних силах під час Другої світової війни і приблизно 2–5 тисяч українців воювали у французькому Русі Опору. У 1939 році польська армія налічувала 100 тисяч українців; від 6 тис. до 7,8 тис. українських солдатів загинули, обороняючи Польщу, приблизно 15 тисяч було поранено, 60 тисяч потрапили в полон до нацистів і 20 тисяч – до радянських військ. У 1943 році до складу Другого польського корпусу, що воював під Монте-Кассіно, входила приблизно тисяча українців.

Це значно більші числа, ніж 10 тисяч українців, які служили в дивізії "Галичина" – підрозділі Ваффен-СС. Усього існувало 38 дивізій Ваффен-СС, і, наприклад, у голландців і латвійців було по дві. Що ж до РОА (Російської визвольної армії генерала Андрія Власова), вона налічувала 130 тисяч вояків.

По-сьоме, Польща є головним отримувачем коштів ЄС з часу свого вступу у 2004 році. Членство України в ЄС – це середньострокова мета, але польські політики розглядають Україну як конкурента за фінансування і загрозу польському сільському господарству. Польські націоналісти підтримували фермерів, які блокували український експорт продовольства.

Як восьмий фактор можна би було додати московський слід у волинських подіях 1943 років, по який писав, зокрема, Мирослав Чех.

Волинський конфлікт і вибіркова пам'ять

У центрі нинішнього конфлікту – вбивства польських цивільних на Волині у 1943 році загонами УПА та спорідненими формуваннями, які польський парламент у 2016 році кваліфікував як геноцид. Політичний клас Польщі, медіа та історичні інституції дедалі більше трактують це як усталений, односторонній наратив: українські націоналісти – злочинці, поляки – жертви.

Таке трактування залишає поза увагою чимало.

Воно оминає міжвоєнний доробок польських націоналістів – насамперед національних демократів (Ендеції) Дмовського, які заперечували існування українців як окремого народу й проводили політику примусової асиміляції на східних територіях Польщі, а також задокументоване насильство проти українських цивільних у 1940-х роках.

Воно оминає те, що польські та радянські партизанські формування також були причетні до вбивств українців у той самий період, і що частина істориків заперечує масштаб і однозначну спрямованість, яку передбачає слово "геноцид", застосоване лише до злочинів УПА.

Ніщо з цього не виправдовує того, що сталося з польськими цивільними на Волині. Але це означає, що історія, зведена до провини українців і невинності поляків, – це вже не історія, а придатний для використання політичний наратив.

Саме це відбувається зараз. Польські націоналісти в польському та Європейському парламентах намагаються прямо вписати волинський конфлікт у питання членства в ЄС, стверджуючи, що Україна зможе приєднатися лише за умови зміни своєї політики пам'яті. Українці у відповідь заявляють, що жодна інша країна не має права диктувати Україні її політику пам'яті.

Щоб пересвідчитися в очевидному, достатньо поглянути на карту: членство України в ЄС і НАТО відповідає інтересам національної безпеки самої Польщі, оскільки відсуває загрозу на тисячі кілометрів від східного кордону Польщі.

Президент Кароль Навроцький та інші польські націоналісти, які виступають проти вступу України до ЄС і НАТО, діють на шкоду польській національній безпеці. Росія розв'язала найбільшу війну в Європі з 1945 року саме тому, що Україна залишалася в сірій зоні незахищеності.

Польський націоналізм підриває спроможність Польщі приєднатися до інших європейських країн у розвитку оборонного співробітництва з Україною. Європейська протиракетна коаліція (Freyja), наприклад, об'єднує Україну і 9 європейських країн – Швецію, Німеччину, Данію, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Іспанію, Велику Британію. Так само дронова співпраця між Україною та європейськими країнами не включає Польщу. Не приєднуючись до такого оборонного співробітництва, польська армія ризикує залишитися в минулому столітті.

Польські посадовці відкрито заявляли, що шлях України до ЄС пролягає через вирішення волинського питання на умовах, прийнятних для Польщі – включно з ексгумаціями останків, які Інститут національної пам'яті України призупинив після хвилі вандалізму щодо українських меморіальних місць у Польщі. У 2025 році ексгумації відновилися.

Це небезпечна тенденція. Перетворення суперечливого історичного епізоду на передумову вступу країни-кандидата до ЄС не сприяє примиренню – воно породжує образу і дає Росії готовий важіль, аби вбити клин між двома державами, союз яких Кремль зацікавлений розколоти.

Польсько-українське примирення значно просунулося з 1991 року, і тепер цей поступ під загрозою зриву.

• 1994 – Угода про збереження місць пам'яті та військових поховань.

• 21 травня 1997 – Заява президентів "Про злагоду і примирення" (Леонід Кучма – Александр Кваснєвський).

• 10 липня 2003 – Спільна парламентська заява з нагоди 60-річчя Волинської трагедії.

• 11 липня 2003 – Спільна заява президентів "Про примирення з нагоди 60-річчя Волинської трагедії".

• Червень 2005 – Звернення єпископів про Акт взаємного прощення і примирення (Греко-католицька та Римо-католицька церкви).

• 27 квітня 2007 – Спільна заява президентів з нагоди 60-річчя операції "Вісла".

• 28 червня 2013 – Спільна церковна декларація з нагоди 70-річчя волинського злочину.

• 7/22 липня 2016 – Резолюції польського Сейму і Сенату щодо Волинської трагедії.

• 24 серпня 2016 – Декларація президентів з нагоди 25-річчя незалежності України.

• Липень 2023 – Спільне вшанування пам'яті Анджеєм Дудою й Володимиром Зеленським в Луцьку.

• Липень 2023 – Заява єпископів про примирення (80-річчя Волині).

• Липень 2026 – Спільна заява про прощення і примирення між польським і українським народами (за участю Церков).

Щонайменше 12 важливих документів, підписаних на рівні президентів, парламентів і Церков, а також практичні угоди щодо ексгумацій і меморіальних місць.

Чого насправді вимагав би баланс

Ніщо з цього не є аргументом на користь того, щоб Україна замовчувала чи применшувала польський біль через убивства цивільних загонами УПА. Це аргумент на користь симетрії. Коли президенти Володимир Зеленський і Анджей Дуда стояли разом у Луцьку в 2023 році, вшановуючи пам'ять "усіх невинних жертв" волинської трагедії, сама ця мова взаємного скорботи викликала критику з боку частини польського політичного й медійного істеблішменту – нібито за прирівнювання польських і українських втрат. Але це прирівнювання не є спотворенням – воно відображає те, що серйозні історичні дослідження цього періоду насправді показують: цикл етнічного насильства з жертвами й винуватцями з обох сторін, хоч і з нерівним кінцевим підсумком. Жоден український історик не заперечує, що поляків загинуло більше, ніж українців (Орест Друль пояснює це демографічною арифметикою: "на кожну сотню волинських українців припадало приблизно три вбитих поляки і приблизно так само три вбитих українці на кожну сотню волинських поляків. На Галичині ці цифри були майже на порядок менші — відповідно 0,46 і 0,42, і, що характерно, теж приблизно рівні: і на Волині, і на Галичині в українців і в поляків був приблизно однаковий рівень вбивчої агресії при згрубша однакових можливостях її реалізовувати. Помножений на кількість відповідного етносу, він дає страшні цифри жертв, а що українського населення було більше, то польських жертв було на півпорядка більше; лиш в Закерзонні, де переважало польське населення, кількість українських жертв перевищувала кількість польських.")

Для стійких польсько-українських стосунків потрібні два кроки, яких наразі бракує.

По-перше, історична чесність з обох сторін – Польща має визнати доробок Дмовського й Ендеції та вбивства українських цивільних, а Україна – серйозно й без ухилянь звернутися до дій загонів УПА в 1943 році.

По-друге, чітке розмежування між історичним осмисленням і цілком окремим, актуальним питанням про те, чи належить Україні бути в ЄС і НАТО. Змішування цих двох речей не вшановує загиблих поляків – воно просто дає сучасним політичним акторам, у Варшаві й особливо в Кремлі, важіль проти країни, яка зараз бореться за своє виживання.

Польщу й Україну єднають географія, спільне минуле і тепер війна, в якій одна допомагає іншій чинити опір спільному ворогу. Ці стосунки заслуговують на краще, ніж бути заручником історичної суперечки, яку слід залишити в руках істориків, а не політизувати заради електоральної вигоди політиків.