Російський маркетплейс Wildberries шукає склади в Казахстані, щоб захиститися від ударів ЗСУ.

У Росії власники складської нерухомості неохоче співпрацюють із Wildberries через підвищені ризики.

Найбільший російський маркетплейс Wildberries після низки українських повітряних ударів по логістичних центрах у Росії розпочав пошук складських приміщень у Казахстані. Про це повідомляє видання «Коммерсантъ» з покликом на чотири джерела на ринку нерухомості.

За словами одного зі співрозмовників видання, компанія розглядає оренду складів загальною площею близько 100 тисяч квадратних метрів. Інше джерело стверджує, що Wildberries «готовий забрати всі доступні в Казахстані склади».

У самій компанії заявили, що будівництво логістичних центрів у Казахстані розпочалося раніше та не пов'язане з недавніми подіями. В Алмати зводиться комплекс площею понад 100 тисяч квадратних метрів, а в Астані будується об'єкт площею 160 тисяч квадратних метрів. У Wildberries зазначили, що перерозподіляють товари між різними складами для підвищення стійкості логістики та зручності партнерів.

Як зазначає «Коммерсантъ», знайти єдиний склад площею 100 тисяч квадратних метрів у Казахстані важко. На казахському ринку є вільні склади сумарною площею близько 130 тисяч квадратних метрів, проте вони розташовані у різних містах.

Джерела видання також стверджують, що в Росії власники складської нерухомості неохоче співпрацюють із Wildberries через підвищені ризики. За їхніми словами, стандартні страхові поліси не покривають збитків, завданих внаслідок ударів безпілотників.

Нагадаємо, що Україна завдає ударів по логістичним центрам Wildberries з 18 липня. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ці об'єкти використовувалися для постачання підсанкційних комплектуючих для безпілотників, навігаційного обладнання та іншого військового спорядження. Після початку атак Wildberries прибрав зі сайту розділ «Всё для СВО», проте товари військового призначення, як і раніше, доступні в інших категоріях маркетплейсу.