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Де невідання — благо, там мудрість — безумство
Томас Грей
До теми
Озброєні красою: IX Bouquet Kyiv Stage
13–16 серпня 2026 року в столичному заповіднику Софії Київській відбудеться дев’ятий щорічний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Наскрізна тема — «Озброєні красою».
27.07.26
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Штука
Голоси доріг
Андрій Содомора
Настає час, і серед густого плетива доріг шукаємо своєї, що була для нас початком усіх доріг, принаймні з тих, що залишились у пам’яті.
27.07.26
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Дискурси
ШульцФест ‘26. Дрогобицькі стежки уяви
Віра Меньок
Від 12 до 18 липня Дрогобич укотре перетворився на місце зустрічі поетів та письменників, науковців та художників, музикантів та перформерів, режисерів та акторів, поціновувачів творчості його уродженця Бруно Шульца.
26.07.26
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Штука
Музей невинності
Віталій Портников
Наївність і чистота і є головною українською відповіддю на всю ту темряву, яка нас оточує. Бо в усіх великих книгах людства сказано, що темряву розсіює тільки непорочність
26.07.26
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Дискурси
Тиранія моменту: пастки і свобода сучасного часу
Олег Яськів
Розмова науковців про концепції часу довкола фрагментів текстів Зиґмунда Баумана та Мирослава Поповича в рамках семінару "Наука та релігія".
26.07.26
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Дискурси
Йозеф Рот: історія одного фестивалю
Єва Райська
У той час, як Дрогобич або Чернівці вже багато років інтегрують у загальній міський контекст міфотворення навколо Шульца чи Целана, Йозеф Рот наче чекав свого часу повернутись до Бродів у своєрідний спосіб репатріації.
25.07.26
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Штука
Святкувати життя танцем
28 липня на великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької у постановці францезького режисера Жерома Беля відбудеться подія, що змінює уявлення про сучасний танець.
25.07.26
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Штука
Вузькі двері літератури
Василь МАХНО
Чому я переконаний, що двері літератури вузькі? Бо катівничі питання про що писати і як писати не можуть провадити широким битим шляхом
25.07.26
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Дискурси