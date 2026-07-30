Львів зазнав атаки крилатими ракетами. Влучання у два житлові будинки.

 

Сьогодні, 30 липня, над ранок Росія атакувала Львів крилатими ракетами. Влучання у дві баготоповерхівки у Залізничному районі міста. 

 

На вулиці Виговського крилата ракета вдорила у житловий будинок, втім бойова частина не здетонувала і її, станом на зараз уже знешкодили.

 

Місце другого влучання - п'ятиповерховий житловий будинок на вулиці Патона. З-під завалів ще дістають людей.

 

Наразі відомо про 31 постраждалих, двоє вважаються зниклими.

 

Найстаршій постраждалій – 93 роки, наймолодшому хлопчику – 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок.

 

Сходи у будинку обвалился, тож мешканців, які залишалися у квартирах, евакуйовували через вікна за допомогою крана.

 

«Російські війська влучили у п'ятиповерховий житловий будинок у Залізничному районі міста. Внаслідок удару частково зруйновано два верхні поверхи будинку та виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. З-під завалів деблоковано жінку, чоловіка та його шестирічного сина. Усіх трьох госпіталізовано», – розповіли про наслідки влучання у житловий будинок на вул. Патона в обласній прокуратурі.

 

За інформацією начальниці управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марти Матюшко, одинадцять постраждалих перебувають у міських лікарнях. Сімох пацієнтів госпіталізували до лікарні Святого Пантелеймона, трьох до лікарні Святого Луки, ще одна дитина госпіталізована до лікарні Св. Миколая. Серед госпіталізованих – працівник ДСНС.

 

Стан усіх пацієнтів медики оцінюють як стабільний. Із тих пацієнтів, які перебувають у лікарнях, стан одного, якого витягнули з-під завалів, – важкий. Ще восьмеро перебувають у стані середньої важкості. Дев'ятеро постраждалих не були госпіталізовані, вони самостійно звернулись у травмпункт на вул. Виговського і на місці отримали допомогу.

 

 

Унаслідок ворожої ракетної атаки у Львові зазнали пошкоджень два заклади освіти — ліцей № 15 та дитячий садок № 139.

 

Найбільше руйнувань зазнала будівля ліцею № 15. Там вибито 140 вікон і 4 дверей, також пошкоджено покрівлю даху. 

 

Керівник департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк повідомив, що у дитячому садку № 139 вибито 21 вікно та пошкоджено 2 дверей.

 

Попри руйнування, заклад продовжує приймати дітей: сьогодні у садку організували та забезпечили роботу чергових груп для вихованців.

 

 

О 9:30 на місці російського ракетного удару на вулиці Патона та Виговського провели засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.

 

Заявлено, що місто повністю відбудує житло для мешканців, які його втратили. 

 

До завершення відновлення місто компенсуватиме оренду житла:

12 тис. грн — за однокімнатну квартиру,

15 тис. грн — за двокімнатну,

17 тис. грн — за трикімнатну. 

 

За кожне пошкоджене вікно у Львові компенсують до 15 тис. грн, за пошкоджені вхідні двері — 20 тис. грн. 

 

За потреби мешканців тимчасово розміщуватимуть у готелях коштом міста.

 

Визначили також попередню вартість ліквідації наслідків. Вона сягає десятків мільйонів гривень.

 

 

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили сьогодні о 04:12. Близько 04:45 у місті було чутно вибухи. О 05:16 в області пролунав відбій повітряної тривоги. За словами міського голови ьвова Андрія Садового, Росія запустила на місто 22 крилаті ракети, більшість з яких вдалося збити силам ППО.

 

Нагадаємо, востаннє Росія атакувала Львів 24 березня. Тоді ударні дрони влучили в житлові будинки у центрі міста (пл. Соборній, 4) та на Сихові. На вулиці Степана Бандери на дах будівлі де розташований музей "Тюрма на Лонцького" впали уламки збитого "шахеда". 

 

30.07.2026

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