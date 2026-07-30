З Франції виганяють колишню головну редакторку RT France.

Ксенії Федоровій закидають «завдання шкоди фундаментальним інтересам держави».

Росіянка Ксенія Федорова, екскерівниця кремлівського пропагандистського каналу RT France, отримала припис від Міністерства внутрішніх справ Франції з вимогою полишити територію країни. Про це у середу, 29 липня, повідомило міжнародне французьке радіо RFI. На даний момент Ксенія Федорова залишається під фактичним домашнім арештом у паризькій квартирі зі зобов'язанням щодня відзначатись у комісаріаті поліції.

Федорова, згідно з текстом припису, своєю діяльністю «завдає шкоди фундаментальним інтересам держави», «поширюючи свої наративи» у масмедіа як «ретранслятор у кампаніях дезінформації, що їх проводять російська влада», а її присутність у країні «є вкрай поважною та актуальною загрозою громадському порядку».

Телеканал RT France припинив мовлення у січні 2023 року після запровадження антиросійських санкцій Європейської Унії. Після його закриття Федорова залишилася у Франції та працювала оглядачкою низки французьких консервативних ЗМІ. У травні 2026 року стало відомо, що Федорова стала коментувати міжнародні новини та вести власну щотижневу рубрику на правоконсервативних телеканалі CNews, радіостанції Europe 1 та в газеті Le Journal du Dimanche, які належать французькому мільярдеру та медіамагнату Венсану Боллоре (Vincent Bolloré).

Президент Франції Емманюель Макрон ще 2017 року назвав Федорову «пропагандисткою» та «інструментом впливу Кремля». Коментуючи її роботу в медіахолдингу Боллоре в червні цього року, він наголосив, що не змінив своєї думки.