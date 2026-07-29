1618-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 На одному з полів біля Тарнави-Колонії (Люблінська воєводство в Польщі) за 95 км від кордону з Україною було виявлено кратер діаметром 10 м. Вночі над частиною Люблінського воєводства пролунали сирени тривоги: о 4:40 у польському повітряному просторі з’явився "неідентифікований об’єкт" (російська ракета Х-101, як уточнив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга), для перехоплення якого було відправлено літак F-16, однак через 6 хвилин об'єкт зник з радарів, а місцеві мешканці почули потужний вибух.

10:00 Близько 4:45 Львів зазнав ракетної атаки, найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського (пряме влучання ракети в житловий будинок), бойову частину, яка не здетонувала, знешкодили, повідомив міський голова Андрій Садовий. Травмована 31 людина, двоє людей вважаються зниклими безвісти. Пошкоджено 21 будинок, дитячий садок і школу.

09:50 П'ятеро людей постраждали у Броварському районі внаслідок нічної масованої атаки РФ, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Руслан Олійник.

09:40 Один загиблий і двоє постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки балістичними ракетами, повідомили в Національній поліції. Пошкоджень зазнали об'єкти у Оболонському та Святошинському районах.

09:30 Шестеро людей, серед яких двоє дітей, загинули та ще восьмеро, дістали поранень внаслідок влучання російської балістичної ракети в житловий будинок у Кривому Розі, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

09:20 Російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками в ніч на четвер по Полтавській області, внаслідок чого загинула людина та зафіксовано влучання по складських приміщеннях, повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

09:15 Вночі (з 18:00), росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Основний напрямок удару – Київщина та Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Особливість масованої атаки - одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості "балістики" та крилатих ракет.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 284 БпЛА різних типів:

- 4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс (район пуску – Курська обл.);

- 9 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/KN-23 (райони пуску – Брянська, Воронезька, Курська обл.);

- 61 крилату ракету Х-101/Калібр (район пуску – Вологодська обл., Новоросійськ - рф);

- 284 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово).

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 цілей – 55 ракет та 265 безпілотників різних типів:

- 1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400/KN-23 (11%);

- 54 крилаті ракети Х-101/Калібр (89%);

- 265 ворожих БпЛА різних типів (93%).

За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння збитих (уламки) на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 951 із 1115 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

357,6% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

144,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1521,0% артилерійських систем (з них 11,6% за минулий тиждень),

176,2% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

108,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

35,1% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 238 бойових зіткнень. Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 293 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8112 дронів-камікадзе та здійснили 2892 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 26 - із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Суми, Лужки та Тополя Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили противника та два пункти управління безпілотних літальних апаратів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 63 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили тринадцять атак противника в районах населених пунктів Лиман, Волохівка, Стариця, Ізбицьке та Хатнє. На Куп’янському напрямку ворог п'ять разів атакував у районах населених пунктів Ківшарівка, Шийківка та Куп'янськ-Вузловий. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 17 разів атакували в районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва, Новий Мир, Новоселівка, Лиман та Озерне. На Слов’янському напрямку противник здійснив 18 штурмових дій у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Пискунівка, Миколаївка, Рай-Олександрівка та Різниківка. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Тихонівки. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 32 атаки в районах населених пунктів Миколайпілля, Степанівка, Русин Яр, Костянтинівка, Іллінівка, Олександро-Шультине та Іванопілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 атаку в районах населених пунктів Торецьке, Шахове, Ганнівка, Сергіївка, Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Нове Шахове, Родинське, Шевченко, Матяшеве, Мирне, Василівка, Котлине, Удачне та Молодецьке. На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у напрямку населених пунктів Рибне та Січневе. На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували в районах населених пунктів Криничне, Воздвижівка, Косівцеве, Добропілля, Гірке та Оленокостянтинівка. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Чарівного. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1360 осіб. Також знешкоджено три танки, п'ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, три реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1362 безпілотні літальні апарати, 440 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Переваги Росії в авіаційній сфері дозволяють їй застосовувати удари плануючими бомбами для забезпечення просування піхоти в Костянтинівці та її околицях.

• Зусилля, спрямовані на ослаблення авіаційних можливостей Росії, ймовірно, позбавлять російські війська важливої тактичної переваги та допоможуть ще більше уповільнити темпи їхнього наступу.

• Ситуація в Костянтинівці та її околицях погіршується, але, попри заяви Росії, російські війська не захопили місто. Бої, ймовірно, триватимуть ще кілька тижнів, оскільки російські війська намагатимуться закріпити позиції, здобуті в результаті проривів.

• Кремль заперечив, що Росія готується до мобілізації, ймовірно, щоб заспокоїти зростаюче занепокоєння громадськості та, можливо, продемонструвати бажання президента Росії Путіна якомога довше продовжувати набір добровольців замість обов’язкового призову резервістів.

• Росія не встигає виконати свій річний план набору на 2026 рік.

• Кремль продовжує створювати умови для блокування Telegram та обмеження доступу до відкритого інтернету в Росії, ймовірно, готуючись до обов’язкової військової мобілізації.