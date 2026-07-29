ФСБ звинуватила творця Telegram Павла Дурова у сприянні тероризму.

Його оголошено в міжнародний розшук.

 

 

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила творця месенджера Telegram Павла Дурова у «сприянні терористичній діяльності». Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву Центру громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

 

Російські слідчі органи інкримінували Дурову, що адміністрація месенджера не видаляє «чисельні канали, чати та боти, які активно використовуються українськими спецслужбами, терористичними та екстремістськими організаціями для підготовки та координації в Російській Федерації диверсійно-терористичних актів, масових вбивств, здійснення кібершахрайської діяльності, наслідками яких стали численні людські жертви, у тому числі жінки та діти, а також багатомільярдні матеріальні збитки».

 

«Керівнику адміністрації Telegram П. Дурову висунуто звинувачення в рамках розслідуваної кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1.1 ст.205.1 (сприяння терористичній діяльності) КК Росії, він оголошується в міжнародний розшук», – заявили у ЦГЗ ФСБ у середу, 29 липня.

 

Слідчий комітет Росії стверджує, що нібито українські спецслужби вербують неповнолітніх росіян для скоєння диверсій і терактів через чат-бот у Telegram під назвою «Дайвинчик/Leo».

 

Сам Дуров ще наприкінці лютого 2026 писав, що в Росії проти нього порушено кримінальну справу про сприяння тероризму. «Щодня влада вигадує нові приводи, щоб обмежити доступ росіян до Telegram, прагнучи придушити право на недоторканність приватного життя та свободу слова. Сумне видовище держави, яка боїться власного народу», – зазначав він.

 

У Росії почали обмежувати роботу Telegram з літа 2025 року. Наразі месенджер не працює без VPN або інших засобів обходу блокувань.

29.07.2026

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