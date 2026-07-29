Сенат США затвердив Джея Клейтона на посаді голови Нацрозвідки.

Всі сенатори-демократи проголосували проти.

 

 

Сенат Конґресу Сполучених Штатів затвердив призначення прокурора Південного округу Нью-Йорка Джея Клейтона (Jay Clayton) на посаду директора Національної розвідки. Його кандидатуру під час голосування у вівторок, 28 липня, підтримав 51 сенатор, проти висловилися 47, у тому числі усі представники Демократичної партії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Варто зазначити, що демократи спочатку привітали висунення Клейтона на вказану посаду, вважаючи його значно прийнятнішою альтернативою виконувачу обов'язків глави Нацрозвідки Біллові Пулте (Bill Pulte). Проте вони змінили своє ставлення до Клейтона під час слухань. Зокрема, сенатори від Демпартії неодноразово запитували Клейтона, чи Джо Байден переміг на президентських виборах 2020 року, на що той ухильно відповідав, що демократ був «визнаний» переможцем. Чинний голова Білого дому Дональд Трамп неодноразово заявляв, що підсумки тих виборів нібито були сфальшовані на користь його опонента, що не підтверджується жодними післявиборчими розслідуванянми.

 

Джей Клейтон з 2025 року обіймав посаду федерального прокурора Південного округу Нью-Йорка. Він займався кількома гучними справами, включно з порушеним проти колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро розслідуванням про незаконний обіг наркотиків. Досвіду роботи у розвідці чи сфері національної безпеки Клейтон не має. Незважаючи на це, тепер він очолить американську розвідувальну спільноту, яка об'єднує 18 відомств, зокрема Центральне розвідувальне управління, Агентство національної безпеки та Розвідувальне управління Міноборони США.

 

Попередня директорка національної розвідки Тулсі Габбард подала до демісії у травні, пославшись на тяжку хворобу чоловіка. Після цього Дональд Трамп призначив виконувачем обов’язків голови Нацрозвідки Білла Пулте, директора Федерального агентства з житлового фінансування. Це рішення викликало стурбованість у представників обох партій – вони вказували на те, що Пулте не має необхідного досвіду.

29.07.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Озброєні красою: IX Bouquet Kyiv Stage
13–16 серпня 2026 року в столичному заповіднику Софії Київській відбудеться дев’ятий щорічний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Наскрізна тема — «Озброєні красою».
27.07.26 | | Штука
ШульцФест ‘26. Дрогобицькі стежки уяви
Віра Меньок
Від 12 до 18 липня Дрогобич укотре перетворився на місце зустрічі поетів та письменників, науковців та художників, музикантів та перформерів, режисерів та акторів, поціновувачів творчості його уродженця Бруно Шульца.
26.07.26 | | Штука
Музей невинності
Віталій Портников
Наївність і чистота і є головною українською відповіддю на всю ту темряву, яка нас оточує. Бо в усіх великих книгах людства сказано, що темряву розсіює тільки непорочність
26.07.26 | | Дискурси
Тиранія моменту: пастки і свобода сучасного часу
Олег Яськів
Розмова науковців про концепції часу довкола фрагментів текстів Зиґмунда Баумана та Мирослава Поповича в рамках семінару "Наука та релігія".
26.07.26 | | Дискурси
Йозеф Рот: історія одного фестивалю
Єва Райська
У той час, як Дрогобич або Чернівці вже багато років інтегрують у загальній міський контекст міфотворення навколо Шульца чи Целана, Йозеф Рот наче чекав свого часу повернутись до Бродів у своєрідний спосіб репатріації.
25.07.26 | | Штука
Святкувати життя танцем
28 липня на великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької у постановці францезького режисера Жерома Беля відбудеться подія, що змінює уявлення про сучасний танець.
25.07.26 | | Штука
Вузькі двері літератури
Василь МАХНО
Чому я переконаний, що двері літератури вузькі? Бо катівничі питання про що писати і як писати не можуть провадити широким битим шляхом
25.07.26 | | Дискурси
Вічна війна Дональда Трампа
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Дональд Трамп у ході своєї виборчої кампанії обіцяв зупинити всі війни. Передовсім ті, до яких причетні США, але не тільки. Зокрема й російсько-українську. Ален натомість розв’язав велику, витратну й, здається, вічну війну з Іраном.
24.07.26 | | У світі

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.