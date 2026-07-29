Сенат США затвердив Джея Клейтона на посаді голови Нацрозвідки.

Всі сенатори-демократи проголосували проти.

Сенат Конґресу Сполучених Штатів затвердив призначення прокурора Південного округу Нью-Йорка Джея Клейтона (Jay Clayton) на посаду директора Національної розвідки. Його кандидатуру під час голосування у вівторок, 28 липня, підтримав 51 сенатор, проти висловилися 47, у тому числі усі представники Демократичної партії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Варто зазначити, що демократи спочатку привітали висунення Клейтона на вказану посаду, вважаючи його значно прийнятнішою альтернативою виконувачу обов'язків глави Нацрозвідки Біллові Пулте (Bill Pulte). Проте вони змінили своє ставлення до Клейтона під час слухань. Зокрема, сенатори від Демпартії неодноразово запитували Клейтона, чи Джо Байден переміг на президентських виборах 2020 року, на що той ухильно відповідав, що демократ був «визнаний» переможцем. Чинний голова Білого дому Дональд Трамп неодноразово заявляв, що підсумки тих виборів нібито були сфальшовані на користь його опонента, що не підтверджується жодними післявиборчими розслідуванянми.

Джей Клейтон з 2025 року обіймав посаду федерального прокурора Південного округу Нью-Йорка. Він займався кількома гучними справами, включно з порушеним проти колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро розслідуванням про незаконний обіг наркотиків. Досвіду роботи у розвідці чи сфері національної безпеки Клейтон не має. Незважаючи на це, тепер він очолить американську розвідувальну спільноту, яка об'єднує 18 відомств, зокрема Центральне розвідувальне управління, Агентство національної безпеки та Розвідувальне управління Міноборони США.

Попередня директорка національної розвідки Тулсі Габбард подала до демісії у травні, пославшись на тяжку хворобу чоловіка. Після цього Дональд Трамп призначив виконувачем обов’язків голови Нацрозвідки Білла Пулте, директора Федерального агентства з житлового фінансування. Це рішення викликало стурбованість у представників обох партій – вони вказували на те, що Пулте не має необхідного досвіду.