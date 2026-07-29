1617-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 80 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 65 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (81%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 840 із 999 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

357,5% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

144,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1519,7% артилерійських систем (з них 12,7% за минулий тиждень),

175,9% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

108,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

35,1% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 272 бойові зіткнення. Учора противник здійснив 87 авіаційних ударів, скинувши 298 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9383 дрони-камікадзе та здійснив 3073 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 58 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один з реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопань, Ізбицьке, Анищине, Амбарне, Западне, Хатнє, Колодязне та у районах населених пунктів Стариця, Лиман. На Куп’янському напрямку відбулися три атаки ворога в бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Шийківка та в районі Петропавлівки. На Лиманському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Дробишевого, Лиману, Озерного, Ставків та в районах Новоселівки, Новомихайлівки й Греківки. На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах населених пунктів Привілля, Никифорівка та в бік Малинівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Чернігівка, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Світле, Шевченко, Білицьке, Матяшеве, Новий Донбас, Новогришине. На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі населеного пункту Воскресенка. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак в бік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Різдвянка, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та у районі Залізничного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах Степового, Щербаків, Плавнів та у бік Павлівки. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1310 осіб. Також знешкоджено один танк, шість бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1468 безпілотних літальних апаратів, 331 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 28 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, щоб обговорити питання посилення української протиповітряної оборони та дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

• Президент Росії Путін намагається створити враження, що він добре поінформований про ситуацію на полі бою в Україні, тоді як російські військові блогери продовжують скаржитися на те, що російські командири брешуть про просування російських військ.

• Як повідомляється, кремлівські чиновники розглядають широкий спектр варіантів для підтримки можливої мобілізації в майбутньому, оскільки Путін, ймовірно, продовжує зважувати свої варіанти.

• З 27 по 28 липня українські війська продовжували кампанію ударів на великі відстані по російській логістичній та промисловій інфраструктурі.