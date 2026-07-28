США почали перегляд своєї військової присутності у Європі.

Країни східного флангу закликають Вашінґтон зберегти війська та військові засоби на їхній території.

Сполучені Штати у вівторок, 28 липня, почали переглядати свою військову присутність у Європі. Про це повідомило видання Politico з покликом на слова заступника міністра оборони США Елбрідж Колбі (Elbridge Colby). «Це рішення покликано гарантувати, що НАТО швидко і незворотно рухається до моделі, за якої Європа бере на себе основну відповідальність за свою конвенційну оборону. Результатом цього перегляду стане прискорення переходу НАТО до сильнішого, більш справедливого і стійкого», – написав у соцмережі X заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі.

Нагадаємо, що місяцем раніше міністр війни США Піт Геґсет заявив союзникам по НАТО, що Вашінґтон має намір піти на такий перегляд. «Це буде справжній перегляд. Він покликаний забезпечити, щоб НАТО швидко і незворотно переходило до ситуації, в якій Європа бере на себе лідерство, бере на себе основну відповідальність за оборону Європи. За підсумками цього перегляду одні країни проваляться, а інші пройдуть», – сказав Геґсет своїм колегам з країн – членів Північноатлантичного альянсу, на зустрічі в Брюсселі в червні.

Голова Пентаґону багато в чому повторив постійну критику НАТО з боку президента США Дональда Трампа. Він різко розкритикував європейських союзників за небажання активно долучатися до війни США й Ізраїля проти Ірану. Геґсет також пригрозив скоротити фінансовий внесок Вашінґтона в бюджет НАТО, якщо союзники не досягнуть цільових показників щодо оборонних витрат.

За останні місяці європейські союзники та Канада, реагуючи на зростаючу невизначеність навколо зобов'язань Вашінґтона у сфері безпеки, збільшили зусилля щодо зміцнення власних оборонних можливостей. Виступаючи напередодні щорічного саміту НАТО в Анкарі на початку цього місяця, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявили, що НАТО має стати «більш європейським», щоб скоротити давню залежність від американських гарантій безпеки. «Ми не можемо продовжувати, як раніше, надмірно покладаючись на Сполучені Штати. Нам потрібна набагато сильніша Європа в рамках сильнішого НАТО», – сказав Рютте.

Тим часом країни східного флангу закликають Вашінґтон зберегти війська та військові засоби на своїй території. Польща активно взаємодіє з адміністрацією США, щоб гарантувати постійну американську присутність. Міністерство оборони Польщі минулого тижня заявило, що вже готовий законопроєкт про оцінку того, як фінансувати американські військові бази.