На американо-іранському фронті запанувало відносне затишшя.

Це посприяло падінню ціни на нафту.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у понеділок, 27 липня, що Сполучені Штати ведуть «хороші перемовини» з Іраном і що є шанс на залагодження конфлікту. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Водночас господар Білого дому попередив, що удари США відновляться, якщо переговори не дадуть результатів.

«У нас йдуть хороші переговори. Я думаю, є велика ймовірність, що щось може зрушитися з мертвої точки. І якщо це станеться, то добре. Якщо ні, то ми повернемося до того, що робили раніше», – заявив Трамп.

Наразі після 13-денних безперервних атак США, метою яких, за словами американських військовиків, було послабити здатності Тегерана загрожувати комерційному судноплавству в Ормузькій протоці, встановилося припинення вогню, яке триває вже чотири доби.

Постійний представник США в ООН Майк Волтц (Mike Waltz) заявив, що президент Трамп «залишає дипломатії простір і час». «Він дає дипломатії шанс. Ми побачимо, як розвиватимуться події найближчими днями. Але не дуріть себе: додаткові військові сили вже перекидаються в регіон. Режим має поважно сприймати слова президента, коли той каже, що війська готові до бою і всі варіанти залишаються на столі», — сказав Волтц у коментарі для програми CBS Face the Nation.

На тлі відносної заморозки бойових дій почала стрімко дешевшати нафта. Так ціна найближчого ф'ючерсного контракту на американську легку нафту марки WTI впала на 8,21% – до 81,98 долара за барель, а ціна на Brent впала до 87,77 долара за барель,