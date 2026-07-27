Власне найпростіші істини людина осягає найпізніше

Йозеф Рот: історія одного фестивалю

Єва Райська

У той час, як Дрогобич або Чернівці вже багато років інтегрують у загальній міський контекст міфотворення навколо Шульца чи Целана, Йозеф Рот наче чекав свого часу повернутись до Бродів у своєрідний спосіб репатріації.