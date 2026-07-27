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Власне найпростіші істини людина осягає найпізніше
Людвіг Феєрбах
До теми
Озброєні красою: IX Bouquet Kyiv Stage
13–16 серпня 2026 року в столичному заповіднику Софії Київській відбудеться дев’ятий щорічний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Наскрізна тема — «Озброєні красою».
27.07.26
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Штука
ШульцФест ‘26. Дрогобицькі стежки уяви
Віра Меньок
Від 12 до 18 липня Дрогобич укотре перетворився на місце зустрічі поетів та письменників, науковців та художників, музикантів та перформерів, режисерів та акторів, поціновувачів творчості його уродженця Бруно Шульца.
26.07.26
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Штука
Тиранія моменту: пастки і свобода сучасного часу
Олег Яськів
Розмова науковців про концепції часу довкола фрагментів текстів Зиґмунда Баумана та Мирослава Поповича в рамках семінару "Наука та релігія".
26.07.26
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Дискурси
Йозеф Рот: історія одного фестивалю
Єва Райська
У той час, як Дрогобич або Чернівці вже багато років інтегрують у загальній міський контекст міфотворення навколо Шульца чи Целана, Йозеф Рот наче чекав свого часу повернутись до Бродів у своєрідний спосіб репатріації.
25.07.26
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Штука
Вузькі двері літератури
Василь МАХНО
Чому я переконаний, що двері літератури вузькі? Бо катівничі питання про що писати і як писати не можуть провадити широким битим шляхом
25.07.26
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Дискурси
Вічна війна Дональда Трампа
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Дональд Трамп у ході своєї виборчої кампанії обіцяв зупинити всі війни. Передовсім ті, до яких причетні США, але не тільки. Зокрема й російсько-українську. Ален натомість розв’язав велику, витратну й, здається, вічну війну з Іраном.
24.07.26
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У світі
Оселитися в тексті
Михайло Сеньків
Ми всі, коли помираємо, то перетворюємося на текст. Стається найважливіший перехід між “є” і “був”. І все наше постжиття вже проходить у світлі минулого часу. Ми стаємо особливим посмертним текстом.
24.07.26
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Штука
З ідіотами жити
Олександр БОЙЧЕНКО
І просто дурні, і просто ідіоти мають шанс на самовиправлення. Дурні ідіоти такого шансу з власної волі не мають. Будучи некомпетентними, вони вважають себе найкомпетентнішими
24.07.26
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Дискурси