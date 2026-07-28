Румунія виганяє російського дипломата з країни.

Його оголосили персоною non grata після того, як російські безпілотними вчергове залетіли на румунську територію.

Володимир Ліпаєв

Міністерство закордонних справ Румунії у понеділок, 28 липня, оголосило російського дипломата, який працював в посольстві РФ у Бухаресті персоною non grata. Про це повідомив румунський інформаційний портал Agerpres. Напередодні румунські ВВС збили три безпілотники над територією Румунії, які, як було встановлено, належать Росії.

Перед тим посла Румунії в Росії Володимира Ліпаєва викликано до Міністерства закордоннихтсправ Румунії. «Під час зустрічі румунська сторона висловила рішучий протест проти цих незаконних та безвідповідальних дій. <…> Наголошено, що абсолютно неприпустимо і нетерпимо, щоб Росія продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який також є повітряним простором НАТО та Євроунії», – заявили в МЗС Румунії.

Румунська сторона наголосила, що Російська Федерація несе повну відповідальність за всі ці поважні інциденти та погіршення реґіональної безпекової ситуації, і оголосила, що продовжуватиме тісно координувати свої дії з союзниками та партнерами в рамках НАТО та ЄУ, а також що вона залишається твердо налаштованою на вжиття всіх необхідних заходів для захисту національної безпеки та своїх громадян.

На зустрічі Ліпаєву пред'явили фрагменти безпілотника, знищеного на румунській території, російське походження якого офіційно підтвердило розслідування, проведене прокуратурою. Послу висловили усну ноту, в якій румунська сторона повідомила його про виконання декларації про неприйнятний статус члена місії Російської Федерації в Бухаресті. У заяві йдеться, що російський дипломат має п'ять днів на те, щоб покинути Румунію.

Водночас Румунія відкликала свого амбасадора з Москви до Бухаресту для консультацій.

Москва вже відповіла на румунську ноту й пригрозила «адекватно відреагувати» на висилку співробітника посольства Росії в Румунії. «Звинувачення, висунуті румунами, є безпідставними, а їхні заяви невиправданими. Ці недружні заходи отримають відповідну відповідь», – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.