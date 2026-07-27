У Литві збудують завод з виробництва танків Leopard.

Перший танк має бути виготовлено наприкінці 2028 року.

Литовська військова виробнича компанія UAB Lithuania Defence Services, керована німецькими оборонними підприємствами KNDS Deutschland та Rheinmetall Landsysteme, підписала контракт з будкомпанією YIT Lietuva про будівництво заводу зі збирання та ремонту танків на території Каунаської вільної економічної зони. Про це повідомила литовська газета Respublika з покликом на пресреліз YIT Lietuva. Вартість будівництва заводу оцінюється приблизно у 29 мільйонів євро.

За даними компанії YIT Lietuva, завод площею 13 тис. квадратних метрів стане однією з найважливіших частин інфраструктури оборонної промисловості Литви. У майбутньому тут збиратимуть та обслуговуватимуть новітні танки Leopard 2A8 та іншу важку техніку для литовської армії та армій країн-членів НАТО.

«Цей проєкт має велике значення не лише для нашої компанії, а й для усієї Литви. Він сприятиме зміцненню оборонної інфраструктури країни і в майбутньому відіграє важливу роль у забезпеченні технічної готовності литовських збройних сил», – зазначив для пресрелізу керівник YIT Lietuva Кястутіс Ванаґас (Kęstutis Vanagas).

За словами генерального директора Lithuania Defense Services Себастьяна Дітца (Sebastian Dietz), новий завод забезпечить довгострокові можливості обслуговування важкої військової техніки – компанія відповідатиме не тільки за складання танків, а й за їхнє довгострокове технічне обслуговування, ремонт і підтримку боєготовності в країні.

YIT Lietuva відповідатиме за проєктування та будівництво заводу. Будівельні роботи планується розпочати у серпні цього року та завершити у листопаді 2027-го. Очікується, що складання першого танка у Литві завершиться наприкінці 2028 року.

На заводі планується створити до 100 робочих місць – близько 70 для виробничих фахівців та близько 30 для адміністративних працівників.

Ще наприкінці 2025 року литовське міноборони та держенергохолдинг республіки EPSO-G з одного боку і німецькі концерни KNDS Deutschland та Rheinmetal Landsysteme з іншого підписали меморандум про взаєморозуміння щодо промислової співпраці в галузі розвитку інфраструктури складання та технічного обслуговування танків Leopard.