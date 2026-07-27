Євроунія планує відмовитися від пакетного ухвалення антиросійських санкцій.

Таким чином ЄУ хоче запобігти вето з боку окремих держав за окремими пунктами санкційних пакетів.

Країни – члени Європейської Унії країни розглядають новий підхід до процесу ухвалення санкцій проти Росії. Про це повідомляє британська газета Financial Times з покликом на джерела.

Необхідність перегляду методик ухвалення санкцій виникла після того, як Греція і Болгарія затримали 21-й великий пакет, вимагаючи винятків. Софія – для свого НПЗ, який співпрацює з російськими нафтовими компаніями, а Атени – для своєї судноплавної компанії, яка транспортує російські нафту й газ.

Одна з ідей, що набирає популярності в Єврокомісії та серед найбільш проукраїнськи налаштованих країн, полягає в тому, щоб узгоджувати та запроваджувати санкції окремо чи невеликими тематичними групами замість того, щоб прагнути великих пакетів заради піару. За словами брюссельських чиновників, це знизить ризик затримки санкцій, оскільки країни мають менше можливостей використовувати право вето в ході перемовин.

Один зі співрозмовників FT каже, що ухвалений минулого тижня 21-й пакет санкцій проти Росії може стати останнім у такому форматі. «Тепер цілком очевидно, що цей підхід більше не працюватиме», – зазначив він.

Під час ухвалення останнього пакету санкцій проти Росії, який став одним із наймасштабніших за кількістю персоналій, європейським країнам довелося піти на поступки Греції та Болгарії. Греки вимагали винятків для суден своєї компанії Dynagas у перевезенні російського зрідженого газу. Болгари домагалися вилучення зі санкційного списку патріарха РПЦ Владіміра Гундяєва і нафтопереробного заводі «Лукойл Нафтохім Бургас».