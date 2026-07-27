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Ганна Друль «Болівар двох не винесе»
Ганна Друль «Болівар двох не винесе»
Понеділок, Липень 27, 2026 - 10:30
До теми
ШульцФест ‘26. Дрогобицькі стежки уяви
Віра Меньок
Від 12 до 18 липня Дрогобич укотре перетворився на місце зустрічі поетів та письменників, науковців та художників, музикантів та перформерів, режисерів та акторів, поціновувачів творчості його уродженця Бруно Шульца.
26.07.26
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Штука
Йозеф Рот: історія одного фестивалю
Єва Райська
У той час, як Дрогобич або Чернівці вже багато років інтегрують у загальній міський контекст міфотворення навколо Шульца чи Целана, Йозеф Рот наче чекав свого часу повернутись до Бродів у своєрідний спосіб репатріації.
25.07.26
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Штука
Вічна війна Дональда Трампа
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Дональд Трамп у ході своєї виборчої кампанії обіцяв зупинити всі війни. Передовсім ті, до яких причетні США, але не тільки. Зокрема й російсько-українську. Ален натомість розв’язав велику, витратну й, здається, вічну війну з Іраном.
24.07.26
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У світі
Оселитися в тексті
Михайло Сеньків
Ми всі, коли помираємо, то перетворюємося на текст. Стається найважливіший перехід між “є” і “був”. І все наше постжиття вже проходить у світлі минулого часу. Ми стаємо особливим посмертним текстом.
24.07.26
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Штука
Нуся
Марта Ґарден
Усе світла. З усміхом, що аж яскрить. Пристрасна. Енергійна. Квапна, аж рвійна… Колись назвала її «неспіймана вітром». Такою й залишиться в пам’яті…
23.07.26
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Штука
Про долю покликаного
Тарас Прохасько
Я так давно тим не користувався, що тепер не можу згадати, як то називалося. А мусило мати якусь назву, якесь ім'я.
23.07.26
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Дискурси
ХІ Місяць авторських читань у Львові
Найбільший транскордонний літературний фестиваль Європи запрошує на зустрічі з автор(к)ами зі 6 країн. Це Україна, Чехія, Словаччина, Польща, а також Тайвань та Гренландія, представники яких завітають до Львова вперше.
22.07.26
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Штука
Живопис і графіка Леопольда Левицького
24 липня у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відкриється виставка «Леопольд Притягальний», присвячена 120-річчю від дня народження одного з найяскравіших українських художників ХХ століття – Леопольда Левицького.
22.07.26
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Штука