1615-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:00 Сили оборони вдарили по експортному терміналу у Ростовській області РФ, а також нафтові об'єкти в Ярославському регіоні та Удмуртській Республіці РФ, повідомив Зеленський.

15:25 Брюссель розглядає новий підхід до запровадження санкцій щодо Росії після того, як Греція блокувала ухвалення масштабного пакета обмежувальних заходів ЄС, пише Financial Times з посиланням на джерела. Як зазначає видання, європейські посадовці шукають способи пришвидшити затвердження більш цілеспрямованих фінансових обмежень, щоб у держав-членів було менше можливостей застосовувати право вето під час переговорів.

14:50 Зеленський прибув з візитом до Великої Британії для зустрічі з британським прем'єр-міністром Енді Бернемом, повідомляє пресслужба президента.

14:15 Іран фактично з перших днів повномасштабного вторгнення брав участь у війні проти України, постачаючи Росії безпілотники, військові технології та зброю, заявив Зеленський, коментуючи можливу загрозу з боку Ірану через інцидент із їхнім судном в Каспійському морі.

"Ми маємо бути обережними. Ми повинні зробити все, щоб у жодному разі не відкривати новий фронт, але ми маємо бути чесними. Іранці та північнокорейці вже нападали на нас. Тому я сподіваюся, що вони не посилять ці атаки, але ми маємо бути готовими до всього. Просто бути готовими і знати, що ми не можемо довіряти цим людям."

13:40 Румунія підняла в небо літаки через невідому ціль у повітряному просторі країни на схід від міста Суліна, повідомили в Міноборони Румунії.

"Ціль протягом короткого часу перебувала в національному повітряному просторі, після чого перетнула кордон, прямуючи в бік України. Незабаром надійшли повідомлення про вибухи на території України."

13:05 ЄС зняв санкції з російського соболиного хутра, пише Euractiv з посиланням на джерела. Європейська комісія аргументувала необхідність цього рішення тим, що Росія домінує у світовій торгівлі соболиними шкурами, внаслідок чого у європейських виробників залишається мало альтернативних постачальників.

12:30 Російська влада розраховує мобілізувати від 300 до 500 тисяч людей для війни проти України після виборів до Державної думи РФ, заявив Зеленський.

"Він хоче посилити мобілізацію. Не відкрито, бо боїться свого суспільства, але він зробить це на початку жовтня, якщо ми не створимо йому проблем із логістикою, зброєю, бензином, дизелем і якщо наші партнери не введуть тотальні санкції за його агресію."

11:55 Головнокомандувач збройних сил США на Близькому Сході адмірал Бред Купер рекомендував Трампу припинити авіаудари в районі Ормузької протоки, пише Axios з посиланням на джерела. Як зазначає видання, рекомендація Купера разом із думкою інших радників вплинула на ухвалене в п’ятницю рішення Трампа призупинити удари по Ірану.

11:20 Новий прем’єр Великої Британії Енді Бернем має намір оголосити про передачу Україні технології Stone Cloak, спрямованої на виведення з ладу російських засобів ППО, під час візиту Зеленського у Лондоні, пише The Telegraph з посиланням на джерела.

10:45 Кадрові рішення в оборонному секторі були зумовлені необхідністю усунути проблеми у взаємодії між Міністерством оборони та командуванням армії, а також забезпечити єдність у вирішенні ключових завдань під час війни, заявив Зеленський. За словами президента, між командувачем армії та керівником Міністерства оборони виникла проблема у роботі та діалозі, яка тривала протягом місяців.

"Є деякі речі, з якими потрібно впоратися, і ви можете впоратися з ними, лише якщо міністерство співпрацює з армією. Ви не можете впоратися з цим з одного боку."

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Донецьк, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (84%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 918 із 1062 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

357,5% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

144,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1515,4% артилерійських систем (з них 12,9% за минулий тиждень),

175,6% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

108,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

35,1% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойові зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев'яти ракет та 96 авіаційних ударів, під час яких скинув 317 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8884 дрони-камікадзе та здійснили 3028 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 50 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили ворожий штурм. Водночас агресор завдав авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили одинадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у бік Ізбицького, Волохівки та Охрімівки. На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у бік Куп'янська, Подолів та Курилівки. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти двадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків, Діброви та Озерного, а також у бік Ольгівки, Нового Миру, Новомихайлівки, Ямполя, Шийківки, Новоселівки та Дробишевого. На Слов’янському напрямку противник здійснив двадцять штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у бік Пискунівки та Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти п'ять разів атакували у бік Юрківки, Діброви, Тихонівки та Малинівки. На Костянтинівському напрямку зафіксовано вісімнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 32 атаки. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки та Білицького, а також здійснював штурми у напрямках Шахового, Торецького, Нового Шахового, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Мирного, Василівки, Шевченка, Нового Донбасу, Павлівки, Котлиного, Новогришиного та Удачного. На Олександрівському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 15 разів. Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Воздвижівки, Криничного, Тернуватого, Гіркого, Староукраїнки, Цвіткового та Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у бік Щербаків та Лук'янівського. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1590 осіб. Також знешкоджено вісім танків, тринадцять бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, шість ракет, сім наземних робототехнічних комплексів, 1269 безпілотних літальних апаратів, 491 одиницю автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російський флот формує полки безпілотних систем, ймовірно, частково з метою захисту російських суден від посилених українських ударів по російських військово-морських об’єктах у Чорному та Азовському морях.

• Президент Росії Путін скористався днем російського флоту, щоб продемонструвати силу та водночас підкреслити експансіоністські територіальні претензії, що виходять за межі України.

• 26 липня румунський винищувач F-16 втретє за три дні перехопив невідомий безпілотник у повітряному просторі Румунії.