Головного прокурора МКС Каріма Хана остаточно усунено з посади.

Причиною демісії стали звинувачення у сексуальних домаганнях.

 

 

Головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана остаточно усунено з посади. За таке рішення проголосувала більшість країн-учасниць МКС. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на інформацію суду в Гаазі. Таке рішення підтримали 82 зі 125 країн. Які саме держави проголосували за усунення, наразі не уточнюється.

 

Причиною демісії стали звинувачення у сексуальних домаганнях, висунуті проти Хана у 2024 році. У червні цього року наглядовий орган суду встановив, що Хан вчинив «поважні порушення службових обов'язків та поважну провину». Його звинуватили у неодноразових домаганнях до співробітниці МКС упродовж тривалого періоду часу, а також у тому, що він намагався завадити їй подати скаргу.

 

Хан неодноразово заперечував усі звинувачення на свою адресу та вказував на політичні мотиви закидів і намагань дискредитувати саму інституцію. Його адвокат заявив, що він оскаржуватиме «законність і справедливість рішення за допомогою усіх доступних правових механізмів». Поки що незрозуміло, які правові можливості залишилися відкритими для відстороненого прокурора.

 

Відомий британський правник Карім Хан обійняв посаду головного прокурора МКС з осідком у Гаазі 2021 року. За Хана МКС видав кілька резонансних ордерів на арешт. У березні 2023 року суд видав ордери на арешт диктатора Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у незаконному вивезенні та переміщенні українських дітей на непідконтрольні Києву території. У листопаді 2024 року МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Ґаланта. Їх підозрюють у воєнних злочинах та злочинах проти людяності у зв'язку з війною в Секторі Ґаза після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

26.07.2026

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