1614-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1653 російських атак (позаминулого тижня – 1807), при цьому знищено 10060 російських військових (позаминулого – 9840): у середньому 6,1 за атаку (позаминулого – 5,4).

10:00 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1836 кореговану авіаційну бомбу, що дещо менше, як було попереднього тижня (1881), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

09:40 Вночі (з 18:00) росіяни атакували керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, райони пуску – Брянська, Курська, Воронезька обл., та 136 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (71%) та 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (77%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 876 із 1009 запущених по Україні БпЛА (разом – 87%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

357,2% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

144,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1514,2% артилерійських систем (з них 14,6% за минулий тиждень),

175,6% РСЗВ (з них 1,4% за минулий тиждень),

107,9% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

35,1% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 258 бойових зіткнень. Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував чотири ракети, здійснив 74 авіаційні удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9623 дрони-камікадзе та здійснив 3137 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 60 — із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління БпЛА, 15 районів зосередження живої сили, одну артилерійську систему та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 70 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке, Хатнє. На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Шийківки. На Лиманському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Новоселівки, Дробишевого та у бік Лиману, Ставків, Діброви. На Слов’янському напрямку противник штурмував 21 раз у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та у бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки в районі Федорівки Другої. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Степанівки, Довгої Балки й Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Софіївка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Новопідгородне. На Олександрівському напрямку ворог здійснив три атаки у бік Вербового й Березового. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 25 атак у бік населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Воздвижівка, Косівцеве, Гірке й Чарівне та у районі Залізничного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки та Плавні. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1440 осіб. Також знешкоджено дев’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, одну ракету, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1450 безпілотних літальних апаратів, 453 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін, ймовірно, скористався зустріччю з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, щоб виправдати свою відмову від замороження лінії фронту в Україні та рішення продовжувати війну.

• Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія продовжує готуватися до призову резервістів та готується прийняти близько 30 тис. нових північнокорейських військовослужбовців на тлі приголомшливо високих втрат на полі бою.

• Росія продовжує дію заборони на експорт бензину до кінця 2026 року.

• 25 липня румунський винищувач F-16 вдруге за два дні перехопив невідомий безпілотник у повітряному просторі Румунії.