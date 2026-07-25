40 депутатів Сейму Польщі вийшли з фракції ПіС.

Вони долучилися до створеної експрем’єром Моравецьким асоціації «Розвиток Плюс».

Голова найбільшої опозиційної правої партії Польщі «Право і справедливість» (ПіС) Ярослав Качинський у п'ятницю, 24 липня, заявив, що об'єднання полишили понад 30 депутатів Сейму. Вони відмовилися підписувати документ, який зобов'язує їх не перебувати в інших політичних союзах. Таку вимогу членам ПіС було висунуто після того, як заступник голови партії та колишній прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький заснував усередині партії асоціацію «Розвиток Плюс» (Rozwój Plus). Про це повідомляє Polskie Radio24.

Згідно зі заявою самого Моравецького, до новоствореної політичної сили вирішили долучитися 40 депутатів Сейму, один сенатор та троє членів Європарламенту. Досі 178 представників ПіС разом із вісьмома членами інших об'єднань представляли найбільшу фракцію у нижній палаті польського парламенту. Після виходу сорока депутатів, ПіС стане лише другою за величиною фракцією. На першу сходинку вийде фракція на чолі з ліберальною «Громадянською коаліцією» прем'єр-міністра Дональда Туска.

Перші ознаки розколу в ПіС виявилися ще в березні, коли Качинський назвав кандидатом у прем'єр-міністри країни від партії на парламентських виборах восени 2027 року прихильника жорсткої правої лінії, колишнього міністра освіти та науки Пшемислава Чарнека (Przemysław Czarnek). Ідея полягала в тому, щоб зробити ПіС більш привабливою для правих виборців.

Це не сподобалося ліберальному крилу партії на чолі з Моравецьким. Тим більше, що він сам розраховував повернутися на посаду, яку обіймав у 2017-2023 роках. Відтак усередині партії почала формуватися асоціація «Розвиток Плюс». Але Качинського такий формат роботи не влаштував, і 15 липня до членів асоціації надійшла вимога до 23 липня підписати документ про відмову від діяльності в ній.

«Перед нами поставили хибний вибір: або припинити нашу законну громадську та політичну роботу, або бути виключеними з партії, якій ми вірно служили довгі роки. Ми не могли з цим погодитися. Не тому, що хотіли піти, а саме тому, що прагнули ще ефективніше працювати заради перемоги всього патріотичного табору. Ми були людьми, які завжди ставили на перше місце не стільки партію, скільки справи Польщі та народу. Саме тому ми не могли змиритися з тим, що нас примушують підписати угоду про лояльність, яка фактично заважала нам діяти у форматі, про який ми домовилися два-три місяці тому», – заявив колишній прем’єр-міністр.