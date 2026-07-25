1613-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 157 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське, Чауда.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 (50%) та 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (81%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 880 із 998 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

08:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

357,0% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

144,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1512,0% артилерійських систем (з них 15,0% за минулий тиждень),

175,5% РСЗВ (з них 1,6% за минулий тиждень),

107,9% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

35,1% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень. Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9846 дронів-камікадзе та здійснив 3438 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління БпЛА, п’ять районів зосередження живої сили та шість пунктів управління російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень із противником, агресор завдав чотирьох авіаударів, скинув сім авіабомб, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та у бік населених пунктів Івашкине, Колодязне, Тернова, Ізбицьке. На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак ворога в бік Куп’янська, Радьківки та Шийківки. На Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман, Озерне, Зарічне. На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки, Пискунівки й Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку в районі Федорівки Другої. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Миколайпілля, Степанівки, Кучерів Яру, Нового Шахового й Вільного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора в районах Дорожнього, Удачного, Никанорівки, Котлиного, Новомиколаївки, Молодецького та у бік населених пунктів Шевченкове, Новоолександрівка, Василівка, Білицьке, Новий Донбас, Новопавлівка, Сергіївка. На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Березового та в районі Новогригорівки. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік Чарівного, Воздвижівки, Косівцевого, Оленокостянтинівки та Цвіткового. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1450 осіб. Також знешкоджено сім танків, 11 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, два засоби ППО, п'ять ракет, 17 наземних робототехнічних комплексів, 1596 безпілотних літальних апаратів, 571 одиницю автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Судячи з усього, за останній тиждень українські війська завдали ударів щонайменше по 10 складах «Wildberries» (найближчого російського аналога «Amazon») на території Росії та окупованої України.

• Посилення українських ударів по об’єктах «Wildberries» може створити додаткове навантаження на і без того перевантажену російську систему ППО та, ймовірно, спричинить дедалі більші незручності для росіян, які користуються платформою «Wildberries».

• Центральний банк Росії вп’яте у 2026 році дещо знизив свою ключову процентну ставку, намагаючись представити російську економіку стабільною, що відповідає останнім заявам Кремля.

• 24 липня румунські літаки збили невідомий безпілотник у повітряному просторі Румунії, а вночі вибух пошкодив вантажне судно, що прямувало до України, біля румунського узбережжя.