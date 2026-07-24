Трамп запровадив нові мита щодо 60 країн.

У Вашінґтоні їх обґрунтували заходами боротьби з примусовою працею.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа оголосила про нові мита на імпортні товари від 60 торгових партнерів. Розмір мита становитиме від 10% до 12,5%. Про це повідомило видання The Hill з покликом на інформацію Управління торгового представника США (United States Trade Representative – USTR) Джеймісона Ґріра (Jamieson Greer).

Причиною цього кроку названо нездатність держав та територій «запровадити та ефективно забезпечити дотримання заборони на імпорт товарів, вироблених з використанням примусової праці». Мито в 10% буде запроваджено для країн, які зобов'язалися прийняти заборону на імпорт товарів, вироблених з використанням примусової праці, та забезпечити її дотримання. Решта країн обкладатиметься митом у 12,5%.

Заходи вжито за підсумками розслідувань USTR, під час яких було проведено два раунди публічних слухань, розглянуто понад 2100 коментарів громадськості та налагоджено взаємодію з торговими партнерами Вашінґтона «з метою усунення цих давніх проблем», заявили в USTR.

Нові тарифи набули чинності з 00:01 п'ятниці, 24 липня, за східним часом США (07:01 за Києвом). Міністерство торгівлі США заявило, що нові мита торкнуться 99,4% імпорту.

Нові мита прийшли на зміну введеній президентом США Дональдом Трампом тимчасовій глобальній ставці 10%. Термін мит, запроваджених на 150 днів, закінчується 24 липня. Трамп запровадив ті заходи у лютому після того, як Верховний суд США скасував мита, введені Білим домом минулого року.