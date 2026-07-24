1612-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакували п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 180 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське, Чауда.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 (80%) та 160 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (89%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 822 із 931 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

08:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

356,8% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

144,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1509,4% артилерійських систем (з них 15,5% за минулий тиждень),

175,5% РСЗВ (з них 2,0% за минулий тиждень),

107,8% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

35,1% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойові зіткнення. Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 93 авіаційні удари, під час яких скинув 308 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 463 дрони-камікадзе та здійснили 3230 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, п'ять артилерійських систем, один пункт управління безпілотним літальними апаратами та один склад матеріально-технічного забезпечення противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіабомб та здійснив 85 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили одинадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська, Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямку Хатнього. На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти п'ятнадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків та Озерного, а також у напрямку Новоселівки. На Слов’янському напрямку противник здійснив 19 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Пискунівки, Миколаївки та Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у напрямках Юрківки, Привільного, Никифорівки та Маркового. На Костянтинівському напрямку зафіксовано шістнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямку Миколайпілля. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 36 атак. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки та Родинського, а також здійснював штурми у напрямках Дорожнього, Новогришиного, Василівки, Котлиного, Новопавлівки, Ганнівки, Шевченка, Никанорівки, Нового Донбасу, Гришиного, Мирного та Удачного. На Олександрівському напрямку загарбники здійснили шість атак у напрямках населених пунктів Піддубне, Новогеоргіївка, Олександроград, Калинівське та Рибне. На Гуляйпільському напрямку окупанти 12 разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Оленокостянтинівки, Косівцевого, Залізничного, Гіркого, Воздвижівки, Добропілля, Цвіткового та Староукраїнки. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Щербаків, Степового та Приморського. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1410 осіб. Також знешкоджено десять танків, шість бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, сім реактивних систем залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, дві ракети, один літак, дванадцять наземних робототехнічних комплексів, 1652 безпілотні літальні апарати, 544 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Державний секретар США Марко Рубіо відкинув російську версію про те, що Сполучені Штати та Росія досягли будь-якої угоди щодо припинення війни Росії в Україні під час саміту на Алясці в серпні 2025 року.

• Президент України Зеленський продовжує підтверджувати свою прихильність до мирних переговорів зі Сполученими Штатами та Росією.