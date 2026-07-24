Ціна на нафту марки Brent зросла до 100 доларів за барель.

Це сталося після того, як підтримувані Іраном єменські хусити  атакували два саудівські нафтові танкери в Червоному морі.

 

 

Ціна на нафту марки Brent у четвер, 23 липня зросла на понад шість відсотків і  досягла психологічного бар’єру в 100 доларів за барель. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Востаннє Brent торгувалася за ціною понад 100 доларів за барель 26 травня, однак у червні ціни стрімко знизилися після того, як Вашінґтон і Тегеран домовилися продовжити режим припинення вогню і знову відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.

 

Ціна нафти зросла після того, як підтримувані Іраном єменські хусити  атакували два саудівські нафтові танкери – Encelia та Layla – в Червоному морі. Це посилило побоювання з приводу перебоїв з поставками.

 

Нафта на світових ринках почала дорожчати з сьомого липня, з моменту, коли президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я з Іраном закінчено. На той момент барель нафти марки Brent коштував приблизно 72 долари.

 

Нагадаємо, що в розпал ізраїльсько-американської повітряної кампанії проти Ірану, у березні-травні, ціна нафти сягала 113-115 доларів за барель.

 

На думку експертів, блокада хуситами Червоного моря стала тактичним кроком Тегерана з метою отримання важелів впливу на США. Іран хоче використовувати хуситів для створення нового театру бойових дій у Червоному морі на додаток до Перської затоки.

24.07.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
ХІ Місяць авторських читань у Львові
Найбільший транскордонний літературний фестиваль Європи запрошує на зустрічі з автор(к)ами зі 6 країн. Це Україна, Чехія, Словаччина, Польща, а також Тайвань та Гренландія, представники яких завітають до Львова вперше.
22.07.26 | | Штука
Живопис і графіка Леопольда Левицького
24 липня у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відкриється виставка «Леопольд Притягальний», присвячена 120-річчю від дня народження одного з найяскравіших українських художників ХХ століття – Леопольда Левицького.
22.07.26 | | Штука
Сезон картону
Юрко ТИМЧУК
До наступного літа співвітчизникам пасує вивчити терміни «бібула» і «тектура», бо словосполучення «революція на картоні» звучить непрезентабельно. Огляд подій тижня
21.07.26 | | Україна
Виставка кераміки «Карти, камінь і вогонь»
Вогонь у цій виставці двох митців з Ужгорода є не лише технологічним етапом випалу кераміки. Він стає образом випробування, у якому м’яка матерія набуває твердості, а особистий досвід — образності і форми.
20.07.26 | | Штука
Lyatoshynsky Trio на Зальцбурзькому фестивалі
У двох концертах, що відбулися в історичному Carabinierisaal комплексу DomQuartier Salzburg, ансамбль представив дві різнопланові програми, продемонструвавши широкий художній діапазон — від музики європейського модернізму до романтичної класики й танго нуево.
20.07.26 | | Штука
У самотності багато облич
Лілія Бомко
Якщо Прейснер самотній у намаганні “розібратися з часом”, у втраті внутрішньої підвалини, а також здатності любити, то Аґнон самотній у своїх скитаннях світом, переїжджаючи з місця до місця, не знаходить спокою. Можливо, щоб подолати цю самотність, вони стають письменниками. 
19.07.26 | | Штука
Бухарчик
Віталій Портников
Всю історію людства, на превеликий жаль, годувальники дракона були впевнені, що він з'їсть когось іншого, тільки не їх. І майже завжди прораховувалися.
19.07.26 | | Дискурси
Львівська національна опера: сезон 2025/26
Театральний сезон 2025-2026 років став для Львівської національної опери періодом яскравих премʼєр, нових проєктів, знакових ювілейних подій та відзнак. Згадаймо про низку найвагомішіих подій та довідаймося про плани на наступний сезон.
18.07.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.