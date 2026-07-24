Ціна на нафту марки Brent зросла до 100 доларів за барель.

Це сталося після того, як підтримувані Іраном єменські хусити атакували два саудівські нафтові танкери в Червоному морі.

Ціна на нафту марки Brent у четвер, 23 липня зросла на понад шість відсотків і досягла психологічного бар’єру в 100 доларів за барель. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Востаннє Brent торгувалася за ціною понад 100 доларів за барель 26 травня, однак у червні ціни стрімко знизилися після того, як Вашінґтон і Тегеран домовилися продовжити режим припинення вогню і знову відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.

Ціна нафти зросла після того, як підтримувані Іраном єменські хусити атакували два саудівські нафтові танкери – Encelia та Layla – в Червоному морі. Це посилило побоювання з приводу перебоїв з поставками.

Нафта на світових ринках почала дорожчати з сьомого липня, з моменту, коли президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я з Іраном закінчено. На той момент барель нафти марки Brent коштував приблизно 72 долари.

Нагадаємо, що в розпал ізраїльсько-американської повітряної кампанії проти Ірану, у березні-травні, ціна нафти сягала 113-115 доларів за барель.

На думку експертів, блокада хуситами Червоного моря стала тактичним кроком Тегерана з метою отримання важелів впливу на США. Іран хоче використовувати хуситів для створення нового театру бойових дій у Червоному морі на додаток до Перської затоки.