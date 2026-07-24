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Ганна Друль
Нуся Друль «Пієта»
П'ятниця, Липень 24, 2026 - 00:45
До теми
ХІ Місяць авторських читань у Львові
Найбільший транскордонний літературний фестиваль Європи запрошує на зустрічі з автор(к)ами зі 6 країн. Це Україна, Чехія, Словаччина, Польща, а також Тайвань та Гренландія, представники яких завітають до Львова вперше.
22.07.26
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Штука
Живопис і графіка Леопольда Левицького
24 липня у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відкриється виставка «Леопольд Притягальний», присвячена 120-річчю від дня народження одного з найяскравіших українських художників ХХ століття – Леопольда Левицького.
22.07.26
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Штука
Сезон картону
Юрко ТИМЧУК
До наступного літа співвітчизникам пасує вивчити терміни «бібула» і «тектура», бо словосполучення «революція на картоні» звучить непрезентабельно. Огляд подій тижня
21.07.26
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Україна
Виставка кераміки «Карти, камінь і вогонь»
Вогонь у цій виставці двох митців з Ужгорода є не лише технологічним етапом випалу кераміки. Він стає образом випробування, у якому м’яка матерія набуває твердості, а особистий досвід — образності і форми.
20.07.26
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Штука
Lyatoshynsky Trio на Зальцбурзькому фестивалі
У двох концертах, що відбулися в історичному Carabinierisaal комплексу DomQuartier Salzburg, ансамбль представив дві різнопланові програми, продемонструвавши широкий художній діапазон — від музики європейського модернізму до романтичної класики й танго нуево.
20.07.26
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Штука
У самотності багато облич
Лілія Бомко
Якщо Прейснер самотній у намаганні “розібратися з часом”, у втраті внутрішньої підвалини, а також здатності любити, то Аґнон самотній у своїх скитаннях світом, переїжджаючи з місця до місця, не знаходить спокою. Можливо, щоб подолати цю самотність, вони стають письменниками.
19.07.26
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Штука
Бухарчик
Віталій Портников
Всю історію людства, на превеликий жаль, годувальники дракона були впевнені, що він з'їсть когось іншого, тільки не їх. І майже завжди прораховувалися.
19.07.26
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Дискурси
Львівська національна опера: сезон 2025/26
Театральний сезон 2025-2026 років став для Львівської національної опери періодом яскравих премʼєр, нових проєктів, знакових ювілейних подій та відзнак. Згадаймо про низку найвагомішіих подій та довідаймося про плани на наступний сезон.
18.07.26
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Штука