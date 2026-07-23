Країни Євроунії нарешті погодили 21-й пакет санкцій проти Росії.

Дискусії щодо пакету тривали кілька тижнів.

 

 

 

Країни – члени Європейської Унії в четвер, 22 липня, погодили 21-й пакет санкцій проти Росії за її агресивну війну в Україні. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Рішення було ухвалено на черговому засіданні постійних представників країн – членів ЄУ після кількох тижнів переговорів, під час яких вони намагалися знайти компроміс щодо окремих обмежень. Тепер пакет має бути остаточно затверджений Радою ЄУ.

 

Як повідомило на умовах анонімності джерело Deutsche Welle, причетне до перемовин, дискусії були бурхливими, але країнам Євроунії вдалося залагодити розбіжності, що залишилися, і зберегти єдність. «Держави – члени ЄУ були єдині в прагненні вжити жорстких заходів, які сильніше обмежать здатність Росії продовжувати війну проти України», – зазначив один з дипломатів у Брюсселі. За його словами, досягнута угода «зберігає тиск на Росію, демонструє відданість Євроунії підтримці України та є ще одним значним кроком з обмеження російської військової економіки».

 

Одним із ключових елементів пакету стала пролонґація чинного рівня стелі цін на російську нафту на 12 місяців. За оцінкою дипломата ЄУ, на тлі нестабільності на енергетичних ринках цей захід позбавить Росію значних нафтових доходів.

 

Останнє невирішене питання стосувалося перевезення російського зрідженого газу до третіх країн. Компроміс передбачає обмежений виняток для таких перевезень та пов'язаних із ними закупівель за контрактами, укладеними до 24 лютого 2022 року. При цьому європейським операторам заборонено розширювати обсяг подібних операцій, а Рада ЄУ щорічно переглядатиме чинність винятків.

 

За словами дипломата, 21-й пакет включає найбільшу кількість осіб, внесених до списку санкцій, серед усіх пакетів, прийнятих за останні чотири роки.

 

Пакет також передбачає масштабні обмеження та заборони на проведення операцій щодо російського фінансового сектору, нові заходи на ринку криптовалют, додаткові включення до списку санкцій кораблів «тіньового флоту» і тих, хто сприяє їхній діяльності, а також нові торговельні обмеження, покликані ще більше обмежити можливості російської військової промисловості.

 

Крім того, пакет передбачає підготовку необхідних заходів для обмеження видачі віз колишнім російським учасникам війни проти України.

 

23.07.2026

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