ЦРУ підозрює Росію в допомозі Ірану здійснювати дронові атаки.

Йдеться про атаки саме на об’єкти ЦРУ в країнах Перської затоки.

Доволі результативні атаки іранських безпілотників на об'єкти ЦРУ в Перській затоці спонукали аналітиків американської розвідки розслідувати, чи допомагала Тегерану Москва. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з покликом на джерела в американській розвідці.

Росіяни, зокрема, могли надавати іранцям інформацію про локацію і цільове призначення об’єкта потенційної атаки. Також Росія могла допомагати з оснащенням іранських дронів передовими технологіями.

За інформацією джерел, щонайменше два об'єкти ЦРУ було атаковано іранськими дронами навесні цього року. Одним із них була штабквартира ЦРУ в Саудівській Аравії, яка розташована в амбасаді США в Ер-Ріяді. Ще один об'єкт був розташований на сході Іраку. Деякі джерела повідомили, що було атаковано й інші об'єкти ЦРУ, але не розкрили подробиць.

В одному внутрішньому документі західної розвідувальної служби, про який розповіли двоє західних чиновників на правах анонімності, зроблено висновок, що Росія відіграла суттєву роль у нападі на регіональні об'єкти ЦРУ. За їхніми твердженням, об’єкт ЦРУ в Саудівській Аравії був вражений двома покращеними російськими версіями іранських безпілотників Shahed. Один з дронів пробив отвір у вразливій частині зовнішньої стіни амбасади, а другий пролетів крізь отвір і вибухнув. Про загиблих чи поранених не повідомлялося.

Ще раніше західні ЗМІ повідомляли – і американські чиновники визнавали, – що Росія надавала Ірану цілеспрямовану підтримку в його ударах по американських цілях у регіоні Перської затоки. Однак інформації про розслідування розвідувального співтовариства щодо можливої ​​участі Росії у підтримці атак на об'єкти ЦРУ раніше не розголошували.