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Війна. Липень 2026 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Липень 2026 року
Четвер, Липень 23, 2026 - 09:30
До теми
У самотності багато облич
Лілія Бомко
Якщо Прейснер самотній у намаганні “розібратися з часом”, у втраті внутрішньої підвалини, а також здатності любити, то Аґнон самотній у своїх скитаннях світом, переїжджаючи з місця до місця, не знаходить спокою. Можливо, щоб подолати цю самотність, вони стають письменниками.
19.07.26
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Штука
Львівська національна опера: сезон 2025/26
Театральний сезон 2025-2026 років став для Львівської національної опери періодом яскравих премʼєр, нових проєктів, знакових ювілейних подій та відзнак. Згадаймо про низку найвагомішіих подій та довідаймося про плани на наступний сезон.
18.07.26
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Штука
Привид імперії
Олеся Ісаюк
Імперська школа врядування, помножена на ресентимент, є сильною отрутою, сильнішою за всі націоналізми підкорених. Втім аргумент імперської пихи як мало не єдиної причини претензій до України на історичному ґрунті має сильні контраргументи.
18.07.26
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Галичина
Дощ над океаном
Василь МАХНО
«Не будуйте, – згадалося, – дім на піску». «Я, – виправдовувався, – не будую. Я тільки згадую».
18.07.26
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Дискурси
Одіссея часу: культура проти ентропії
Олег Яськів
Розмова про концепції часу довкола фрагментів текстів Карло Ровеллі, Браяна Гріна та Стівена Гокінґа в рамках семінару "Наука та релігія"
18.07.26
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Дискурси
Львівські театри у шортлісті премії «GRA»
У короткому списку 8 ГРИ вистави : «Я бачу, вас цікавить пітьма» (Національний театр ім. Марії Заньковецької), «Пенелопея» (Львівський театр ім. Лесі Українки) та «Sex education. Дівоча версія» (Незалежний театр «Лава»).
17.07.26
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Штука
Літування на полонині
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Сирі будзи сиру стріхают’, сохнуть вгорі на подрях, збитих дошках під дахом стаї, будяться в виткому диму, золотаво закопчуються...
17.07.26
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Дискурси
Не знати нащо, але мус..
Тарас Прохасько
Хоча Колодзінський цілковито не зауважував Китаю, постійно говорячи про японську експансію до Сибіру, то не велика помилка. Такий був час
16.07.26
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Дискурси