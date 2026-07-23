Лавров і Рубіо зустрілися на Філіппінах.

Зустріч тривала 35 хвилин. Ні Вашінґтон, ні Москва не зробили жодних заяв за її підсумками.

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров та державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провели зустріч у місті Манілі на Філіппінах на марґінесі саміту АСЕАН. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на слова офіційної речниці МЗС РФ Марії Захарової.

Перемовини сторін тривали 35 хвилин. Наразі ні Вашінґтон, ні Москва не зробили жодних заяв за їхніми підсумками.

Перед зустріччю Рубіо у розмові з журналістами сказав, що однією з тем обговорення стане війна Росії з Україною. Він зазначав, що США, як і раніше, готові зіграти свою роль у припиненні конфлікту, «якщо така нагода випаде». «Я вважаю, що зараз (і росіяни, як мені здається, з цим погодяться) США – це, ймовірно, єдина країна у світі, яка може відіграти таку роль», – заявив керівник американського зовнішньополітичного відомства.

Рубіо бідкався, що ці миротворчі зусилля «ледь не зійшли нанівець за останні кілька місяців». Утім додав, що зустріч покаже, чи є можливість поновити мирні переговори.

Лавров перед зустріччю зазначив, що планує обговорити з Рубіо російсько-українську війну. Він теж висловив занепокоєння, зазначивши, що голова Держдепу США останнім часом «коментував підсумки Анкоріджа досить неоднозначно». Очевидно, йдеться про заяву Марка Рубіо, що рік тому в Анкоріджі Дональд Трамп і Владімір Путін не досягли жодних домовленостей.

Це четверта зустріч Лаврова й Рубіо з 2025 року. Раніше вони зустрічалися в Ер-Ріяді, Куала-Лумпурі та Нью-Йорку.